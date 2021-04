Lunel - Le musée Médard descend dans la rue

Avec le musée Médard, la culture habille les grilles du parc municipal Jean Hugo ! Objectif : faire de la rue un lieu d’expression artistique.

Le couperet est tombé le 29 octobre dernier : les directives gouvernementales instauraient la fermeture des musées, des théâtres et autres salles de spectacles. Et depuis la situation sanitaire n’a pas changée comme celles de ces lieux dédiés à la culture : aucune date précise de réouverture n’est pour l’instant prévue. Aussi, l’art, le spectacle, le théâtre, l’opéra… bref, la culture doit se réinventer.

Une attitude, un état d’esprit que la Ville de Lunel a choisi d’adopter pour soutenir le monde de la culture et ses acteurs. Fin janvier, la Ville créait Panorama, rendez-vous mêlant patrimoine et musique électronique. De son côté l’équipe du musée Médard s’est retrouvée privé de ses activités et du contact avec le public. Mais elle a su s’adapter et rebondir pour proposer de nombreux rendez-vous virtuels : exposition, ateliers, kits créatifs, présentation d’œuvres issues des collections, participation au projet LineUP en direction des collégiens… autant de bouffées d’air pour le musée Médard et pour le public. Dernièrement, les ateliers pour les enfants se sont délocalisés à la Médiathèque qui, elle, peut accueillir du public. Mais en attendant une réouverture pleine et complète, les trésors du musée et les œuvres de Jean Hugo installées pour l’exposition fermée avec le second confinement, ne peuvent pas faire le régal du public : toutes sont confinées dans les murs du musée.

Alors, pour faire vivre le musée autrement, la Ville de Lunel a décidé de faire sortir le musée Médard de ses murs et de le faire descendre dans la rue. « À travers cette action, je souhaite redonner au plus grand nombre la liberté d'accès aux œuvres culturels et bien entendu, valoriser le musée Médard. Les arts et la culture font partie de notre quotidien et sont essentiels pour notre équilibre, notre épanouissement, explique Corinne Poleri, adjointe à la culture en charge du projet. Faire descendre dans la rue quelques œuvres est pour moi une manière de manifester mon soutien à la culture qui traverse des moments difficiles ». Ainsi 20 panneaux ont été réalisés pour venir habiller les grilles du parc municipal Jean Hugo et amener la culture dans la rue. Des citations sur la culture, des œuvres issues de l’exposition « Jean Hugo – Un univers dans la main », des œuvres issues des collections du musée ou encore des manifestations organisées au musée, tous ces visuels donnent vie à la culture.

« Les allées Baroncelli, l’avenue Lattre de Tassigny et le parc sont des lieux très fréquentés, des lieux de passage où l’on touche les familles, les scolaires… tout le monde. Exposer le musée Médard ici, c’est le faire vivre malgré cette fermeture, c’est donner envie au public de le découvrir quand il sera ouvert. Avec les citations choisies, je voulais interpeller et faire sourire dans cette période triste pour la culture. Enfin, mettre des œuvres de Jean Hugo sur les grilles du parc qui porte si bien son nom, c’est aussi un très joli clin d’œil à cet artiste et à la Famille Hugo qui a collaboré avec le musée Médard. En espérant que le public pourra bientôt découvrir la superbe exposition qui lui est consacrée au musée Médard » termine Corinne Poleri.

En effet, ces panneaux installés sur les grilles du parc sont un bel exemple de ce que pourra proposer le musée Médard quand il rouvrira et surtout quand la situation sanitaire le permettra. Car rappelons-le, en culture comme dans beaucoup d’autres domaines, il nous faut garder le cap pour pouvoir nous retrouver !