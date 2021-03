Clermont-l'Hérault - Coopération territoriale - Réunion de travail avec la Communauté de commune de Grand Orb

[ Coopération territoriale - Réunion de travail avec la Communauté de commune de Grand Orb ]

Ce lundi 15 mars Claude REVEL, président de la Communauté de communes du Clermontais et une délégation de vice-présidents composée d’Olivier BERNARDI, maire d’Aspiran et vice-président délégué à l'urbanisme et à la prospective territoriale, Isabelle SILHOL, maire de Péret et vice-présidente déléguée à l'environnement, la biodiversité et au développement durable et Myriam GAIRAUD, maire de Cabrières et vice-présidente déléguée à la petite enfance et à la jeunesse se sont rendus à Bédarieux afin de rencontrer des élus de la Communauté de communes de Grand Orb : Pierre MATHIEU, Président de la Communauté de communes du Grand Orb, Jean-Louis LAFAURIE, maire d’Hérépian et vice-président délégué au Développement économique et au tourisme, Marie-Line GERONIMO, maire de Combes et vice-présidente déléguée à la Valorisation de l'espace rural, à l'agriculture et aux forêts, Francis BARSSE, maire de Bédarieux et vice-président délégué à la Vie associative et à Grand Orb Environnement, Serge CASTAN , maire d’Avène et vice-président délégué au Thermalisme et Olivier ROUBICHON-OURADOU, maire de Villemagne l’Argentière et vice-président délégué à la Culture et au patrimoine.

Cette réunion à permis de travailler sur différents sujets d’intérêts commun parmi lesquels figurent le tourisme, la culture, la jeunesse ou la collecte des déchets ménagers.

Le projet de sentier des deux lacs « Avène - Salagou" est l'un des premiers dossiers partagé par les deux territoires qui verra le jour très bientôt. Conjointement avec la Communauté de communes du Grand Orb et la Communauté de communes du Lodévois, la Communauté de communes du Clermontais a obtenu l’homologation officielle, permettant l’aménagement de cette grande randonnée de pays originale. 3 composantes seront proposées aux randonneurs : le tour du Lac du Salagou, le tour du Lac d’Avène et un linéaire qui fera la jonction entre les deux lacs. Plus de 100km de marche à faire en plusieurs fois ou en une seule (à pied, à vélo, à cheval…).

Il y en aura pour tous les goûts avec des paysages à couper le souffle. Mais avant de vous accueillir sur ces sentiers balisés, il reste un peu de travail aux équipes de terrain.