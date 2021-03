Toulouse - La Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées soutient Arnaud Gauthier-Rat, espoir de médaille aux JO

Le Groupe BPCE partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Engagée dans une dynamique commune aux Caisses d’Épargne et aux Banques populaires (Groupe BPCE), qui vise à soutenir des sportifs de haut niveau, la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées a fait le choix d’accompagner Arnaud Gauthier-Rat, joueur de l’équipe de France de beach-volley, et espoir de médaille aux JO de Paris.

Soutenir et accompagner une centaine d’athlètes olympiques et paralympiques français, confirmés ou espoirs, est une ambition forte du Groupe BPCE et fait partie intégrante des actions mises en œuvre au titre de son statut de partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le soutien apporté par la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées à Arnaud Gauthier-Rat, via la Fondation pour le Pacte de Performance, structure en charge de promouvoir et financer la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la reconversion des sportifs de haut niveau, va lui permettre d’être accompagné dans son projet de vie.

Comme le précise Arnaud Gauthier-Rat : « Le soutien apporté par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées à mon projet professionnel me permettra d’atteindre la sérénité nécessaire à une concentration maximale sur ma performance ».

Avec notamment un titre de Champion de France en 2019, et une place de 9ème aux finales du World Tour 2019, Arnaud Gauthier-Rat a déjà un long palmarès. Ses performances l’ont propulsé en équipe de France de beach-volley où il espère briller, notamment lors des JO de Paris, et, d’ici cet été, tous les espoirs sont permis pour une participation aux JO de Tokyo.

Né le 22 octobre 1996 dans une famille de sportifs, le jeune homme est actuellement étudiant ingénieur en quatrième année de l’INSA Toulouse.

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, mécène engagé, aidera financièrement Arnaud Gauthier-Rat à mener de front sa carrière de sportif de haut niveau et ses études exigeantes. Comme le souligne l’athlète, le monde de l’entreprise et l’univers du sport ont de nombreuses choses en commun à partager : « Les valeurs du sport et de l’entreprise sont étroitement liées : la recherche de performance, la persévérance, la rigueur, l’esprit d’équipe, la discipline, l’organisation sont des valeurs que j’ai acquises lors de ma carrière sportive ».

Arnaud Gauthier-Rat été présenté, ce lundi 15 mars, aux membres du Directoire de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, dont son Président Pierre Carli.

À propos de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées

