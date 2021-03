Monde - Après un an de fermeture, les cinémas new-yorkais rouvrent enfin leurs portes.

Après un an de fermeture, les cinémas new-yorkais rouvrent enfin leurs portes.

Néanmoins un protocole strict a été mis en place.

Les sièges non disponibles sont scellés, les sièges réservés sont personnalisés et le public est invité à arriver au dernier moment.

De plus, le port du masque est requis et il est interdit de manger ou de boire.

Prochaine étape : la réouverture des cinémas de Los Angeles, premier marché du pays.

À eux deux, New York et Los Angeles pèsent entre 12 et 14 % des recettes nationales.

Vive le cinéma !