Toulouse - Les écoles créatives ESMA et ETPA vous invitent à leurs visites privées individuelles !

Les écoles ESMA et ETPA, vous proposent de découvrir les métiers du cinéma et des arts appliqués, de la photographie et du jeu vidéo les 12 et 13 mars prochains de 10h à 18h. L’école met en place des visites privées individuelles pour présenter les créations étudiantes ainsi que l’ensemble de ses formations. Save the date !

Des rencontres et des échanges

Le campus toulousain des écoles ESMA et ETPA propose des visites privées individuelles le vendredi 12 et samedi 13 mars prochains de 10h à 18h. Afin de respecter les règles sanitaires, l’école a mis en place un système d’inscription : il est donc obligatoire de réserver un créneau horaire via le site internet de l’école pour pouvoir participer à ces visites privées individuelles.

Les visiteurs, accueillis en fonction de ce créneau horaire, pourront ainsi découvrir sereinement les travaux des étudiants, rencontrer un membre de l’équipe pédagogique et découvrir le Campus dédié aux formations en arts appliqués, animation 3D et effets spéciaux, photographie et jeu vidéo. Lors de ces visites privées individuelles, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les projets réalisés au sein des écoles, leur permettant ainsi d’avoir une visibilité sur les formations proposées et de choisir leur futur métier.

C’est dans le plus grand respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, respect du sens de circulation) que les visites privées individuelles pourront se tenir et « sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire ».

Les écoles du Campus Toulousain

Le campus Toulousain héberge 2 écoles :

L’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Design Graphique, et Cinéma d'Animation 3D & Effets spéciaux.L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives !

L’ETPA a pour vocation de former les futurs professionnels de la photographie et du jeu vidéo dans des conditions de travail optimales en mettant à la disposition des étudiants des équipements professionnels. Avec de très bons taux de réussite aux examens et de placement des étudiants en entreprise en fin de cursus, l’ETPA consolide chaque année son ancrage professionnel pour permettre une insertion optimale à ses étudiants, sur des métiers de la photographie (BTS et Praticien), dans le design (conception et organisation de mécaniques ludiques, narration), l’image (graphisme et animation) et la technologie (programmation).

Pour s'inscrire aux visites privées : ESMA & ETPA => https://bit.ly/3rrulsT

Vendredi 12 mars et samedi 13 mars de 10h à 18h.