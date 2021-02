Perpignan - IMERIR : rejoint la Red Hat Academy

IMERIR, a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec Red Hat pour créer [IMERIR Red Hat Academy].

Red Hat Academy est un programme éducatif open source, déployé sur le Web et géré par le Web. Ce programme est conçu pour fournir du matériel pédagogique clé en main aux institutions académiques afin de démarrer et de maintenir un programme pédagogique open source et Linux.

L’Institut Méditerranéen d’Etudes et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR) est une école supérieure préparant aux métiers de la Robotique et aux technologies du Numérique :

Robotique industrielle (robots industriels, robots collaboratifs, usine du futur, industrie 4.0, fabrication additive)

Robotique de service (robots assistants, robots compagnons, exosquelettes, drones, robots de manipulation et de surveillance)

Numérique, informatique industrielle et informatique d’entreprise (informatique embarquée, développement d’applications mobiles, systèmes et réseaux, cybersécurité, intelligence artificielle, internet des objets)

La Red Hat Academy transforme les établissements universitaires en centres de talents, pour l'entreprise, en les dotant de formations Red Hat. Depuis plus d'une décennie, Red Hat Academy a fourni aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur du monde entier, disposant de la technologie et des environnements de support requis, avec des instructions pratiques, des programmes, des laboratoires, des tests basés sur les performances et une assistance pour les instructeurs. Le programme Web de la Red Hat Academy permet de créer des compétences grâce à un apprentissage et des tests pratiques basés sur les performances.

Témoignages :

"En collaborant avec Red Hat, et avec l'aide de nos formateurs, nos élèves pourront élargir leurs champs de compétences sur les thématiques DevOps et ainsi rester en phase avec la demande des entreprises" Gilles MATEU, Responsable des études, IMERIR

« Nous sommes ravis qu'IMERIR se joigne à nous dans ce programme en pleine croissance de la Red Hat Academy», a déclaré Ken Goetz, vice-président, Formation et Certification Mondiales Red Hat. « Pour aider les étudiants à se familiariser avec les technologies et les solutions Red Hat et à acquérir les compétences open source les plus demandées, nous travaillons en étroite collaboration avec divers établissements d'enseignement. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec IMERIR en tant que membre important de l'écosystème de formation et de certification de Red Hat. »

Red Hat est une marque commerciale ou une marque déposée de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.