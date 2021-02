Toulouse - Télétravail : réussissez vos visioconférences, webinaires et réunions en ligne

Que l'on soit manager, salarié ou indépendant, le télétravail a pris une importance majeure. Les visios, réunions en ligne et autres webinaires sont devenus les principaux lieux d'échange professionnel... mais télétravailler, ça s’apprend !

Ce livre vous donne les clés d'une communication à distance réussie et d'un télétravail efficace !

Il vous révèle comment transformer vos résistances, organiser vos visioconférences et les animer de telle façon que vos interlocuteurs se passionnent pour vos interventions.

Ainsi, vos visioconférences trouvent souffle, sens et efficacité.

Comment ne pas se laisser dépasser par la technique ? Quels sont les codes de la communication à distance ? Comment préparer une intervention efficace ?

Comment créer de l’interaction, de l’engagement malgré l’absence physique ? Comment animer ? Comment prendre la parole ? Quelle lumière, quel cadrage et quel arrière-plan choisir ?

Autant de questions auxquelles Isabelle Calkins répond dans ce livre grâce à : • la méthode STRIG pour maîtriser la communication à distance ;

• la feuille de route des visios réussies ;

• les 4 clés pour s’épanouir en télétravail ;

• 2 check-lists pour s’assurer que tout est en place avant une réunion en ligne ;

• la charte de l’orateur à distance ;

• le mini-programme de gymnastique douce à réaliser régulièrement pour réveiller et tonifier le corps... entre deux visioconférences !

À propos de l’auteure

Isabelle Calkins est coach, formatrice et conférencière à Toulouse. Experte de la prise

de parole en public, elle collabore avec de grands groupes et entreprises

(Airbus, SNCF, Altran, TEDx Matabiau, etc.), entités (CCI, organismes de formation, etc.), universités (FBS,TSE, INSA ... ) et des particuliers (leaders, personnalités, conférenciers, cadres, porteurs de projet, etc.). À chaque fois, elle lève les peurs, les freins et livre les clés pour que chacun retrouve la puissance de sa parole.

Elle œuvre pour un « parler vrai », source de cohésion et d’inspiration. Elle est la fondatrice du programme en ligne « Je parle donc je suis ».