Montpellier - L'Oulivie créé un parcours d'interprétation pour découvrir l'élaboration de l'huile d'olive

Pendant les vacances d'hiver et jusqu’au 6 mars, le Domaine de l'Oulivie propose aux petits et aux grands de découvrir les différentes facettes de la vie d’un authentique domaine oléicole depuis la culture de l’olivier à la production d’huile d’olive. Un parcours agricole et champêtre original à suivre en extérieur dans le respect des contraintes sanitaires.

“Depuis sa création par notre grand-père en 1957, le Domaine de l’Oulivie a été pensé comme une invitation au partage, au bien-vivre, au bien-manger” expliquent Pierre et Roch VIALLA, les propriétaires du Domaine de l’Oulivie. “Nous avons imaginé la création d’un parcours d’interprétation qui se visite de manière autonome pour rester fidèle à cet esprit d’ouverture et permettre aux habitants du Grand Montpellier de continuer à profiter du site et découvrir, même en période d’épidémie, comment s’élabore l’huile emblématique de la Méditerranée !”.

UN DOMAINE AUX MULTIPLES FACETTES

Le long d’un circuit accessible aux familles et ponctué de panneaux explicatifs, les promeneurs peuvent arpenter l’oliveraie à flanc de colline et découvrir le moulin pour s’instruire sur le processus d’élaboration de l’huile d’olive, depuis le lavage jusqu’à la mise en bouteille : effeuillage, broyage, malaxage, décantation, centrifugation, filtrage… L’itinéraire permet également de s’attarder sur les autres facettes de la vie du domaine à la découverte d’un jardin potager et aromatique cultivé selon les principes de la permaculture et des animaux (poules, chèvre, oies…) qui font aussi la vie du domaine. Pour clôturer la visite, de belles maquettes du moulin exposées en boutique permettent de visualiser en un coup d'œil l’ensemble des étapes de production, de la préparation des olives de table à la fabrication de l’huile d’olive !

INFORMATIONS PRATIQUES

CIRCUIT D'INTERPRÉTATION SUR L’HUILE D’OLIVE DE L’OULIVIE

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Sans rdv - Sur demande à la boutique

Départ : Boutique du Domaine de l’Oulivie - Mas de Fourques, 34980 Combaillaux.

Tél. : 04 67 67 07 80 - www.oulivie.com



A propos du Domaine de l’Oulivie

Le Domaine de l’Oulivie est une belle histoire de famille qui a commencé en 1957 avec Charles Billet, grand-père de Pierre et Roch Vialla. Elle se poursuit dans les années 90 avec la réhabilitation de l’oliveraie par Pierre, l’association des deux frères et la création d’une boutique de vente. Avec près de 10 000 arbres, la belle propriété située aux portes de Montpellier devient vite l’une des plus grandes oliveraies de l’Hérault ! Une passion pour cet arbre emblématique de la Méditerranée que la famille Vialla partage tout au long de l’année avec le public lors de visites guidées et dégustations. Animée par les valeurs de respect de la faune et de la flore, le bien-vivre, le bien-manger, le terroir et l’éthique, la famille Vialla obtient le label bio en 2012 et développe de nombreuses initiatives en faveur de la biodiversité, comme un potager en permaculture, un jardin de plantes aromatiques, un poulailler, un hôtel à insecte et des ruches…

