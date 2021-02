Montpellier - Un blessé par balle rue Eurydice à Montpellier.

Le 9 février aux alentours de vingt-trois heures quarante, les services de police étaient contactés pour un blessé par balle rue Eurydice à Montpellier.

Rapidement sur place un équipage BAC constate un homme au sol blessé par balle au niveau de la cuisse gauche, ce dernier saigne abondamment et un sabre est posé au sol à ses côtés.

Face à l’urgence de la situation les fonctionnaires de police procèdent à la pose d’un garrot. Les sapeurs-pompiers arrivent à leur tour six minutes plus tard et prennent en charge la victime afin de lui prodiguer les premiers soins. Ces derniers informent les fonctionnaires de police sur la nécessité et le bien-fondé de la pose de ce garrot afin de stabiliser la victime.

ALLIANCE POLICE NATIONALE tient à souligner le grand professionnalisme des policiers intervenant ainsi que leur action ayant permis de stabiliser l’état de la victime avant l’arrivée des secours.

ALLIANCE POLICE NATIONALE dénonce une fois de plus la monté en puissance des violences avec arme sur Montpellier et cela malgré le couvre-feu qui ne semble pas s’appliquer à la délinquance locale.

ALLIANCE POLICE NATIONALE demande une énième fois l’arrivée rapide de renforts pérenne sur la ville de Montpellier et sur les commissariats de l’Hérault en général.