Occitanie - Réseau Entreprendre Occitanie Garonne a 20 ans !

Une année anniversaire tout en symbole puisque l’association fête le 20ème anniversaire de sa création : l’occasion pour Réseau Entreprendre Occitanie Garonne de dresser un bilan et de rappeler son action auprès des chefs d’entreprises. Dans un contexte pourtant contraint, l’association réaffirme ce qui est cœur de son action : créer de l’emploi. Et « pour créer de l’emploi, créons des employeurs » comme le disait André Mulliez, fondateur du mouvement Réseau.

Créer et sauvegarder l’emploi

« C’est précisément parce que le contexte est difficile qu’il est important que cette année anniversaire se mette au service de l’emploi. Car on peut -et on doit- créer de l’emploi même en pleine crise COVID ! En 20 ans d’existence Réseau comptabilise 3200 emplois créés ou sauvegardés et environ 6 Millions d’€ de prêts d’honneur accordés. Sur la seule année 2020, nous avons soutenu directement 30 entreprises et ce sont 500 emplois à 3 ans qui vont être créés ou sauvegardés par les 37 nouveaux lauréats que nous avons accompagné en démarrage, développement ou croissance. Le taux de pérennité des entreprises que nous accompagnons est toujours très élevé puisqu’il est de 89% après 3 ans. Cela donne du sens à notre action » commente Jean-François Battesti le Président de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne.

174 membres actifs, 4 permanents et une belle indépendance

Derrière ces bons chiffres, il y a 174 membres actifs au sein de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne, tous des chefs d’entreprises bénévoles et dirigeants d’expérience.

L’association, reconnue d’utilité publique, a fait de l’accompagnement humain un marqueur fort : l’important c’est la personne, le conseil, celui du partage d’expérience entre pairs, l’accès à des prêts d’honneur, un accompagnement soutenu et long (pendant 2 ans), le tout dans un esprit de réciprocité. Les membres s’appuient sur une équipe de permanents et sur une directrice, Laurence Arnould. « Les résultats que nous obtenons ne seraient rien sans la contribution personnelle et financière de nos membres. La force de Réseau c’est aussi son indépendance. Nous travaillons au quotidien avec des partenaires publics et privés, institutionnels, bancaires mais la seule chose que nous leur demandons c’est de se mettre au service de la réussite des entrepreneurs » précise-t-elle.

De l’enthousiasme et 4 axes forts pour l’année 2021

Pour cette année anniversaire, le Président de Réseau et les membres de son Conseil d’Administration on fait le choix d’une feuille de route claire et volontairement offensive pour Réseau :

Continuer à être un acteur reconnu dans la création d’emplois

Viser l’excellence dans l’accompagnement

Elargir le profil des membres et lauréats

Développer les programmes d’accompagnement à la croissance

Derrière cette volonté de donner un cadre et une ambition à l’association, il y a aussi énormément d’enthousiasme et de convivialité.

Au sein de Réseau, la bienveillance est de mise comme aime à le rappeler Philippe Chausson, adhérent de Réseau depuis de nombreuses années et ex-dirigeant de la société éponyme « il faut aimer transmettre, partager, aimer les gens ». La réussite d’une entreprise, ou sa reprise est d’autant plus valorisante pour Réseau que cette réussite devient collective, parce qu’elle est le fruit d’un accompagnement long.

L’action de l’association vise à rompre l’isolement de l’entrepreneur, un isolement hélas bien connu et souvent décrit. Réseau Entreprendre Occitanie Garonne depuis sa création en 2001, a permis à de nombreux chefs d’entreprise de s’ouvrir à leurs pairs et de changer leur regard.

2021, les moments forts

Plusieurs moments forts viendront jalonner cette année anniversaire : l’Assemblée générale annuelle dans le premier trimestre de cette année qui réunit l’ensemble des membres et partenaires, la traditionnelle Fête des Lauréats à la rentrée et la Fête anniversaire des 20 ans qui a été fixée en décembre afin de s’assurer d’une plus grande chance de pouvoir la célébrer en présentiel et dans une plus grande convivialité.

Entre ces grands rendez-vous, plusieurs actualités rassembleront les membres et lauréats pendant l’année : des formations, des K-FAIT de la reprise, des visites d’entreprises … et également des évènements dans les départements du Gers et du Tarn et Garonne.

L’actu immédiate : le lancement de l’appel à projet des programmes Booster et Ambition

Cet appel à projet concerne toutes les entreprises qui ont besoin de passer un cap et d’accroître de façon significative leur développement. L’accompagnement en mode projet se fait de façon collégiale par 2 ou 3 chefs d’entreprise et pendant 2 ans. L’objectif est d’aider à structurer un projet de développement ambitieux, renforcer la posture du chef d’entreprise, l’accompagner dans sa stratégie de croissance, son mode de gouvernance et dans la création de nouveaux emplois.

Rappel / Chiffres Clés Réseau Entreprendre Occitanie