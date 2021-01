Montpellier - Encore une fois, des milliers dans la rue ce samedi 30 janvier ! 2000 à Montpellier !

Loi sécurité globale, « séparatisme » fichage, mesures répressives en tout genre : encore une fois, des milliers dans la rue ce samedi 30 janvier ! 2000 à Montpellier !

« On est là, même si Macron ne veut pas… », « police, il faut choisir », « révolution » : c’était les slogans et les chants entendus dans la manifestation parisienne d’aujourd’hui. En effet, dans toute la France à l’appel de la coordination nationale, des milliers de personnes ont manifesté contre la loi sécurité globale et la loi séparatisme. Egalement en cause, le fichage et plus généralement, le cours répressif qui a débuté avec les tentatives de Cazeneuve (ministre PS de l’intérieur en 2015) d’interdire une manifestation syndicale contre la loi travail, et qui se poursuit sous Macron actuellement.

Relevons que loin d’être une loi qui renforce la république (elle ne contient aucune proposition positive pour renforcer la République, la Démocratie et la Laïcité), la loi séparatisme est le théâtre au parlement d’un grand fourre-tout où l’extrême droite dit tout haut ce que la classe politique pense tout bas : le catholicisme, a ainsi expliqué récemment la députée Ménard, ne doit pas être traité de la même manière que « des cultes plus récents ». Au cas où vous n’auriez pas saisi le message, il s’agit bien sûr des musulmans. C’est très exactement ce que disent ou sous entendent les Valls, les Fourest, les médias et le gouvernement.

La LP s’inquiète des réponses apportées sur le terrain de la répression là où on aurait tant besoin de services publics et de droits.

On peut constater que ce mouvement impulsé « en haut » par les gouvernements, trouve un écho dans notre ville :

Charte de « laïcité » accompagnant un soupçon généralisé des associations ;

Stage encadré par la police pour collégiens et lycéens exclus de leur établissement impulsé par le DASEN ;

PV à tour de bras pour livreurs qui cherchent à survivre dans une situation précaire, sous les applaudissements du Maire et de son responsable à la sécurité ;

tournée d’élus dans les établissements scolaires pour expliquer une vision de la « laïcité » proche de celle de Valls, paravent d’une volonté de diviser la population sur la base du communautarisme ;

interdiction et/ou restriction de manifestations par le Préfet…

Toute l’histoire le démontre : on ne règle rien par la matraque ou le carnet de verbalisation. C’est par la paix, les conquêtes sociales, le niveau de vie, l’instruction et la connaissance que l’on permet au grand nombre d’accéder à une vie meilleure. C’est cela qu’il nous faut forger.

La LP se félicite du succès de la manifestation à Montpellier, avec 2000 jeunes, syndicalistes (essentiellement FSU et CGT), militants politiques (PCF, POI, NPA), associatifs (LDH, BDS, AFPS, LP…) et Gilets Jaunes. Ceci, malgré la pluie et le flou concernant le parcours. Par contre, nous ne sommes pas liés par les tractations diverses avec la Mairie de Montpellier ; au sujet des lois sécurité globale, séparatisme et autre, nous n’avons rien du tout à attendre du maire actuel, très fortement lié au gouvernement et au Préfet.

Nous appelons partout à discuter de la situation, des lois et de leur contenu, de leur mécanique, en rapport avec la situation sociale que nous connaissons.

Les héros d’hier que furent les Robespierre, les Jaurès, Combes, Briand… ont consacré leur vie à nos libertés démocratiques et l’ont parfois payé cher.

Rappelons ce que disait Jaurès dans son discours à la jeunesse : « Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques ».