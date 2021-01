Hérault - Génération.s Occitanie s'engage dans la campagne des élections régionales.

Génération.s Occitanie s'engage dans la campagne des élections régionales dans le pöle écologique pour défendre avec force et conviction ses valeurs et ses engagements fondateurs que sont l’écologie, la solidarité, la démocratie, l’humanisme et enfin l’égalité à au service de toutes et tous les habitant.e.s d'Occitanie.

La crise sanitaire ne doit pas avoir pour conséquences d’empirer les situations dramatiques actuelles ou de rogner les acquis sociaux et démocratiques des habitants pas plus que d'impacter les mesures nécessaires pour faire face au défi et à l'urgence climatique.

La région Occitanie a la capacité et le devoir de répondre à toutes ces urgences,

Faisons une force qui nous unit et trouvons des solutions à nos divergences, faisons avancer nos idées pour une société plus juste et plus harmonieuse.

Ensemble soyons plus forts !