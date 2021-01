Occitanie - Vendredi 22 Janvier : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Au 22/01/2021 : 1 621 hospitalisations en cours (+109) dont 171 en réanimation (+14) 2 430 décès à l’hôpital (+47 en 3j)

182,1cas pour 100 000 habitants : LE TAUX D’INCIDENCE reste élevé en Occitanie. Il progresse fortement dans certains territoires.

1,16 - 1,17 - 1,25 : 3 sources confirment une même tendance : R > 1 LE TAUX DE REPRODUCTION DU VIRUS témoigne d’une activité virale qui s’accélère en ce moment en Occitanie.

Mobilisation face au virus en Occitanie

Près de 100 000 personnes protégées

PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES du 4 au 22 janvier 2021 en Occitanie

47 010 personnes prioritaires

49 605 professionnels

+ 12 414 vaccinations aujourd’hui

83 000 rendez-vous déjà pris. Au fil des livraisons de vaccins, d’autres rendez-vous sont proposés.

La circulation du virus s’intensifie en Occitanie.

Les indicateurs de surveillance épidémiologique diffusés par Santé Publique France se situent toujours à un niveau élevé et affichent une progression dans de nombreux territoires de la région. Les recours au soins poursuivent également leur augmentation au plan régional.

Dans les établissements hospitaliers, le flux de patients hospitalisés est à nouveau croissant, en hospitalisation conventionnelle comme en soins critiques et en réanimation.

Dans ce contexte, les mesures de prévention et de distanciation sociale sont indispensables pour freiner la circulation du virus et de réduire l’impact sur le système de soins et la mortalité. Le renforcement des gestes barrières est d’autant plus important face à la confirmation de premiers cas liés à des virus variants, plus contagieux.

En parallèle, l’accélération de la vaccination est un levier crucial pour protéger les plus vulnérables face au virus.

En Occitanie, la mobilisation des professionnels, des collectivités et de nombreux partenaires a déjà permis d’atteindre un objectif fixé pour fin janvier.

Cet engagement collectif se poursuit très activement au fil des livraisons de doses de vaccins.