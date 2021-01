France - Blue monday, pourquoi ce lundi 18 janvier était-il si triste ?

BLUE MONDAY, POURQUOI CE LUNDI EST-IL SI TRISTE ?

Lundi 18 janvier, connu aussi depuis quelques années comme le « Blue Monday ». 3eme lundi du mois de janvier, il est le jour le plus triste et désolant de l'année. Mais pourquoi ?

Si aujourd’hui vous avez un petit coup de mou, c'est normal. Vous n’avez qu’à mettre ça sur le dos de ce lundi particulier.

La science au service de marketing

A l’origine, c’est en opération de publicité, lancée par une agence de voyage britannique. Elle commande une équation mathématique qui annoncerait ce terrible jour, toujours le même lundi. Le psychologue britannique Cliff Arnall combine en 2005 le facteur météo, l'état des finances, le temps et la motivation pour aboutir à cette date.

Au-delà de cette de cette théorie farfelue, ce lundi est à force considéré comme plus morose que les autres. Les fêtes de fin d’année est terminées, il fait froid et les vacances de février sont bien trop loin…. Bref la déprime.

Sondage

La QAPA, une agence d'intérim qui a interrogé plus de 4 millions et demi de français, 72 % d’entre eux se sentent plus déprimés que l'année dernière. Ils sont autant à reconnaître que ce 3e lundi de janvier est aussi triste qu’on le dit. Et cette année, l’effet covid en est le responsable 52% des interrogés.