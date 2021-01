Pyrénées-Orientales - Régionales en Occitanie : la Gauche Démocratique et Sociale rejoint la dynamique pour une Occitanie populaire

Régionales en Occitanie : la Gauche Démocratique et Sociale rejoint la dynamique pour une Occitanie populaire

La Gauche Démocratique et Sociale (GDS) vient de décider de participer à la construction d'une liste commune avec La France Insoumise pour les élections régionales en Occitanie.

Selon GDS, « La crise sanitaire montre l'urgence d'un changement de système. La région a besoin d'une équipe qui s'oppose clairement aux politiques libérales du gouvernement Macron. Il est aussi nécessaire d'infléchir la gestion actuelle de la région dans un sens plus social, plus écologique et plus démocratique. ». Pour cela, GDS milite pour « une liste unitaire au premier tour rassemblant les listes promues aujourd'hui par EELV d'un côté et La France Insoumise de l'autre.

La France Insoumise a fait cette proposition qui a pour l'instant été refusée par EELV. Dans cette situation nous faisons le choix pour ces régionales d'une liste commune avec La France Insoumise ».

Myriam Martin et Manuel Bompard, chefs de file de La France Insoumise pour l'élection régionale réaffirment à cette occasion « qu'une réorientation profonde des priorités régionales est à la fois possible et nécessaire. Il y a urgence à mettre en place un bouclier social face à la crise, à conditionner les aides aux entreprises au maintien de l'emploi, à stopper les grands projets anti-écologiques. ». Suite à la décision de GDS, ils rappellent « qu'il est encore temps d'élargir ce rassemblement pour permettre la victoire d'un projet qui répondra aux besoins sociaux et écologiques. »

GDS et LFI se sont ainsi accordés sur les points suivants :