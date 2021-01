Mende - La saison culturelle de la Ville de Mende n'est pas à l'arrêt !

Malgré le contexte actuel et une date de réouverture des salles qui reste inconnue à ce jour, la saison culturelle de la Ville de Mende n’est pas à l’arrêt !

Du 4 au 10 janvier 2021, La compagnie D’Autres Cordes est accueillie en résidence de création à l’Espace des Anges pour travailler son nouveau projet : Forêt.

Sous la direction de l’artiste lozérien Franck Vigroux, fondateur de la Compagnie et compositeur reconnu au plan international, ce spectacle est pensé comme un voyage dans un espace inconnu, peuplé d’esprits et de personnages insolites, où les repères temporels s’effacent peu à peu.

Tel un explorateur voyageant dans un monde fantasmagorique, le spectateur sera convié à une expérience sensorielle et poétique, portée par la musique et tissée dans une suite de tableaux vivants et de projections vidéo.

Ce spectacle co-produit par le service culture de la ville de Mende fera certainement partie de la programmation de la saison culturelle.