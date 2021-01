Cahors - Après le bac, étudiez à Cahors ! Le site de Parcoursup est ouvert !

Après le bac, étudiez à Cahors ! Le site de Parcoursup est ouvert depuis le 21 décembre.

Afin d’aider les élèves de terminale dans leurs choix d’orientation et pour une meilleure connaissance des formations alors que les inscriptions débuteront à compter du 20 janvier, voici ce qui est disponible au plus près de chez eux et ce, en de nombreuses matières : art, commerce, économie, immobilier, industrie, informatique, santé, social, sport...

À Cahors, il existe de nombreuses opportunités de mener des études supérieures et notamment 15 formations postbac en présentiel (plusieurs BTS, diplômes nationaux ou d’État, classe préparatoire aux grandes écoles...).

Pour découvrir la liste des formations disponibles, tapez « Cahors » dans le moteur de recherche du site de Parcoursup (https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte) et prenez connaissance des modalités d’accès ou rendez-vous sur http://cahorsagglo.fr/les-cursus pour

retrouver les possibilités par établissement.

Par ailleurs, le Campus connecté propose aux étudiants qui auront choisi de suivre une formation à distance un accompagnement tout au long de l'année avec un tuteur issu du personnel enseignant des universités, ainsi qu'un accès à des salles et aux outils du Centre

universitaire Maurice-Faure de Cahors (copieur, connexion wifi, foyer des étudiants, centre de ressources, restaurant universitaire...).

Découvrez toutes les formations accessibles sur http://cahorsagglo.fr/le-campus-connecte-une-offre-de-formations-demultipliee

