Occitanie - Mardi 5 janvier : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1258 hospitalisations en cours ce soir (+54) dont 131 en réanimation (-4), et à ce jour 2182 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+49 en 5 jours).

La campagne s’accélère en Occitanie

Comme prévu la campagne de vaccination Covid19 a démarré activement dès ce lundi 4 janvier en Occitanie. Elle est déployée cette semaine dans 57 premiers sites hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Ces 47 EHPAD et 10 USLD (Unités de soins de longue durée) sont répartis dans les 13 départements de la région.

Au sein de ces établissements volontaires, les opérations préparatoires avaient été engagées ces dernières semaines (information, consultations, recueil du consentement des résidents). La campagne va désormais s’amplifier dans l’ensemble de ces établissements partout dans la région, pour protéger en priorité nos ainés. Ils restent les plus fragiles et les plus vulnérables face au virus, depuis le début de cette épidémie marqué par une forte mortalité chez les plus âgés.

Dans le même temps, cette campagne s’accélère ces derniers jours pour favoriser la vaccination des soignants, des pompiers et des aides à domicile âgés de plus de 50 ans. Cette accélération est mise en œuvre pour protéger au plus vite ceux qui prennent soin de notre santé et de celle de nos ainés à leur domicile.

Dès cette semaine, des centres de vaccination sont déployés dans chaque département pour ces professionnels.

Les premiers centres de vaccination seront ouverts dès demain en Occitanie.

Leur nombre va très rapidement se démultiplier, avec l’appui des équipes soignantes hospitalières et libérales et avec le concours de collectivités locales. Tous ces acteurs de santé sont mobilisés pour relever un double défi : celui de la confiance dans un vaccin qui est la protection la plus efficace face au virus, mais aussi le défi d’une amplification rapide des opérations de vaccination, pour protéger au plus vite le plus grand nombre de bénéficiaires de ce vaccin.