Hérault - Ma TPE a rendez-vous avec le numérique !

Ma TPE a RDV avec le numérique

Dirigeants, artisans, commerçants et créateurs d’entreprise : découvrez l’intérêt du numérique pour votre activité grâce à une formation à distance, concrète et dynamique, vous proposant des outils simples et efficaces.

Deux bonnes raisons de vous former au numérique :

Organisez-vous grâce au numérique

Si si ! Le numérique peut faire gagner du temps et accélérer la prise de décision. Il améliore l’efficacité du travail, et peut faciliter la vie en comptabilité, fiscalité et gestion des ressources humaines. Ce sera l’objet de la deuxième partie de la formation « Ma TPE a rendez-vous avec le numérique ».

Gérez votre production grâce au numérique

La troisième partie de la formation « Ma TPE a rendez-vous avec le numérique » va vous convaincre de l’utilité du MOOC pour votre production : qu’il s’agisse de services ou de produits, vous découvrirez comment le numérique peut vous permettre de produire plus et mieux. Vos métiers vont évoluer, vous pourrez développer de nouveaux services ou produits et répondre au plus près des attentes de vos clients. Votre activité va décoller !

Cette formation est soutenue par le réseau des chambres de métiers, #France Num, la CCI France et la DIRECCTE Ile-de-France.

La CMA34 très impliquée dans l’accompagnement des entreprises vers le numérique compte un expert en web marketing qui interviendra dans cette formation.

C’est une formation de 4 semaines, gratuite qui nécessite environ 2 heures de travail hebdomadaire et vous vous organisez selon vos disponibilités !

Plusieurs sessions sont proposées en janvier, mai et octobre 2021.

La première session de formation débute le 25 janvier 2021. N’attendez plus pour vous inscrire.

Plus d'informations sur les modalités de la formation et l'inscription

https://www.cma34-covid19.fr/kits-de.../numerique-ecommerce/