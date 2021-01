Occitanie - Le calendrier prévisionnel de ces premières vaccinations est établi

Démarrage de la vaccination en Occitanie dans 57 premiers établissements pour personnes âgées et pour les soignants de plus de 50 ans

L’Agence régionale de santé Occitanie a diffusé hier la liste des 57 premiers sites prévus pour la vaccination Covid19 en Occitanie, à compter du 4 janvier.

Les 47 EHPAD et 10 USLD (Unités de soins de longue durée) sont répartis sur les 13 départements de la région. Au sein de ces établissements volontaires, les opérations préparatoires ont été engagées ces dernières semaines (information, consultations, recueil du consentement des résidents).

Sur chacun de ces sites, les opérations d’injection du vaccin vont désormais se dérouler au cours de la semaine du 4 janvier, dès réception effective des vaccins depuis leur site de stockage national.

En ce début de semaine, le calendrier prévisionnel de ces premières vaccinations est établi sur les dates et lieux suivants, sous réserve de l’évolution de la situation épidémique dans les tous prochains jours au sein de chacun de ces établissements :

Lundi 4 Janvier 2021

34 USLD / CHU de MONTPELLIER (Centre A. Balmes et Bellevue) (après-midi)

66 USLD / Centre hospitalier de PRADES

USLD Professionnels du Centre de cure médicalisée pour personnes âgées Centre Hospitalier de PERPIGNAN

Mardi 5 Janvier 2021

11 EHPAD / Centres Hospitaliers de NARBONNE et de LEZIGNAN EHPAD Madeleine de Garets / TREBES

34 USLD / CHU de MONTPELLIER (Centre A. Balmes et Bellevue)

66 USLD Résidents du Centre de cure médicalisée pour personnes âgées /Centre Hospitalier de PERPIGNAN

82 EHPAD La Souleihado / LAVIT DE LOMAGNE

Mercredi 6 Janvier 2021

31 USLD Hôpital Garonne / CHU de TOULOUSE

34 EHPAD et USLD / Hôpitaux du Bassin de Thau AGDE EHPAD et USLD / Centre Hospitalier de LODEVE EHPAD et USLD / Centre Hospitalier de BEZIERS

Ces opérations de vaccinations se poursuivront à compter du jeudi 7 janvier pour les autres établissements concernés cette semaine en Occitanie.

En complément, et conformément aux récentes annonces ministérielles, la vaccination des soignants de plus de 50 ans démarre également cette semaine dans chaque département. Le coup d’envoi de cette vaccination de soignants hospitaliers et libéraux sera donné ce lundi après-midi au CHU de Montpellier, en présence de Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS Occitanie.