Sète - La ville lance un appel à projet pour le centenaire Brassens

La ville lance un appel à projet pour le centenaire Brassens

Il y a bientôt 100 ans, Georges Brassens voyait le jour à Sète. Sa ville natale, dans laquelle il a grandi et qu’il a ensuite quittée pour mieux y revenir, l’a fortement inspiré. Poète, compositeur, interprète, Brassens a marqué son époque par sa liberté de parole et son regard sans aménité sur la société. Il a su la bousculer, la questionner et la mettre en poésie. Par son regard, ce chantre de la liberté individuelle a exercé une influence très importante sur ses contemporains mais aussi sur les générations suivantes.

A l’occasion de son centenaire, la ville de Sète souhaite mettre à l’honneur son célèbre poète.

De nombreuses manifestations rythmeront l’année 2021 pour lui rendre hommage. Celles-ci seront organisées en collaboration avec le tissu associatif local, particulièrement riche.

Les associations sont donc invitées à répondre à un appel à projet lancé par le comité d’organisation du centenaire, composé de spécialistes de Georges Brassens mais également de professionnels du monde de la culture et placé sous le haut patronage de François Morel.

Structures pouvant candidater

Cet appel à projet est à destination des associations sétoises.

Deux types de projets pourront être financés.

1- Projets structurants de création artistique

Ce premier volet de l’appel à projet sera consacré à la création artistique autour de l’image de Brassens.

Ces propositions pourront être présentées dans le cadre des festivals, par les associations organisatrices, ou hors cadre des festivals. Une attention particulière sera portée aux projets prenant en compte les habitants ainsi qu’aux projets permettant de créer des ponts entre différentes manifestations.

Ce type projet pourra être porté dans le cadre d’une résidence artistique de création.

Le contenu artistique proposé devra être en lien avec l’œuvre de Georges Brassens, son regard sur la société et le thème de la liberté individuelle.

2- Projets d’animation locale autour de la vie et de l’œuvre de Brassens.

Ces projets seront tournés vers les habitants de Sète, qui pourront en être les acteurs et/ou les participants. Ces propositions devront être en lien avec la vie et l’œuvre de Georges Brassens ainsi qu’avec l’objet de l’association.

Le jury sera particulièrement attentif à la variété des propositions ainsi qu’aux synergies qui pourront être développées entre différentes associations pour présenter un projet commun.

Evaluation et choix des projets :

Le comité d’organisation se réunira pour établir le choix des projets sélectionnés sur les indicateurs suivants :

Qualité novatrice du projet

Implication des habitants

Respect de l’œuvre de Georges Brassens

Cohérence avec l’univers et l’image de Georges Brassens

Projet inter associations

Pour les associations organisatrices de festivals : volet de création artistique fort

Calendrier :

Publication de l’appel à projet 20 décembre 2020

Réponse attendue : 15 janvier 2021

Annonce des projets retenus : 15 février 2021

Dossier administratif :

Présentation succincte du projet

Budget prévisionnel de l’action : recettes et dépenses (charges de personnel, dépenses artistiques, logistiques etc.)

Calendrier d’intervention

CV des intervenants, notamment pour les projets en milieu scolaire

Statuts de l’association

Vous êtes une association sétoise, vous souhaitez répondre à l’appel à projet : déposez votre dossier à l’adresse suivante : centenairebrassens@ville-sete.fr

Budget alloué

L’enveloppe globale pour cet appel à projet est de 100 000 €. Le budget alloué par projet pourra aller jusqu’à 9000€ pour les projets portant une création artistique. Pour les autres projets, ces derniers seront financés à hauteur de 500€ minium et 1000€ maximum.