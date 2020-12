Montpellier - Conso - Un courtier en énergies s'installe dans la métropole de Montpellier

Le premier acteur français du courtage en énergies, gaz et électricité, Place des Énergies arrive à Montpellier. Il vient apporter une aide totalement gratuite et transparente aux habitants de la métropole Montpelliéraine à la fois particuliers et professionnels, dans la recherche et la sélection de leurs fournisseurs d’énergie pour faire baisser le prix de leurs factures.

LA PROXIMITÉ COMME ATOUT

À la tête de l’antenne locale Montpelliéraine se trouve Gaëtan BARDEY , 41 ans, ancien commercial pour Engie installé dans le département depuis 3 ans.

“En tant que commercial en énergies, j’ai très vite découvert que les contrats étaient rarement adaptés à la consommation de chaque client. Ayant à cœur de toujours offrir la meilleure solution à mes clients je me suis renseigné sur le marché et le fonctionnement des différents fournisseurs. C’est ainsi que j’ai découvert le métier de courtier en énergies qui permet d’accompagner le consommateur dans la recherche, la sélection de ses fournisseurs en énergies pour une consommation optimisée.” - Gaëtan Bardey

La proximité est essentielle pour Place des Énergies. Gaëtan en fait le lietmotiv de son quotidien dans lequel on retrouve des valeurs d’écoute et d' honnêteté. Chez Place des Énergies, chaque client est unique, il mérite un accompagnement et une solution adaptée à son mode de vie et sa consommation.

LA SATISFACTION COMME PRIORITÉ

Place des Énergies par l’intermédiaire de son courtier Gaëtan propose un service sur-mesure pour répondre à la demande du client tout en l’accompagnant dans le choix de la meilleure solution, celle qui sera adaptée à sa propre consommation. Grâce à une formation spécifique au marché, Gaëtan devient un expert de l’Énergie prêt à comparer avec son œil avisé les différents fournisseurs d’énergies locaux afin de toujours mieux conseiller les Héraultais. Le tout gratuitement et sans intérêt financier pour garantir la plus grande transparence dans la sélection du fournisseur d'énergie.