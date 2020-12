Tarn - Les carillons du Tarn sonnent le début des festivités !

Installé en 1849, le carillon Notre Dame de la Platé composé de 34 cloches sonne toujours grâce au carillonneur. Du 17 au 23 décembre, les concerts des Nadalets à Castres sont à écouter dès 18h30 et un concert spécial est prévu le 25 décembre à 11h.

À Gaulène, le clocher de l’église Saint Nicolas abrite un carillon manuel de 20 cloches. Avec les carillons de Castres et de la Drèche, il constitue l’un des fleurons du patrimoine campanaire tarnais. Les clochers datant de 1866 répondent au doux nom de « Demoiselles de Louison » (demoiselle en rapport avec leur forme et Louison du nom de leur fondeur). Cet ensemble de cloches actionnées en volée (c’est à dire un tour complet sur elles-même) est le plus important de France.

À découvrir du 17 au 23 décembre à 18h avec des concerts organisés les 18, 19 et 20 décembre.

À noter : Dimanche 20 décembre à 14h et 16h à la Cathédrale d’Albi

Concert de chants basques avec Frédéric Deschamps et le groupe INDARA.

Pour son traditionnel concert de Noël, la ville d’Albi met à l’honneur les voix puissantes des 16 chanteurs de l’ensemble vocal INDARA. Un univers envoûtant à découvrir au travers de chants polyphoniques inspirés des mélodies sacrées basques.

Ce concert sera retransmis en direct sur la place Sainte-Cécile afin de permettre au plus grand nombre de participer.