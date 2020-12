Montpellier - Le groupement Crédit Agricole-GGL retenu pour la vente du site d'Alco

Ce lundi 14 décembre 2020, André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie a officiellement signé la promesse de vente du site d’Alco avec la foncière du Crédit Agricole du Languedoc (Directeur Général Christian Rouchon) et son aménageur le Groupe GGL (PDG Jean-Marc Leygue).

Site regroupant actuellement l’école Montpellier Business School et l’établissement Sud Formation Depuis plus de 8 ans, la CCI Hérault s’est lancée dans le projet de construction d’un nouveau Campus qui réunira les établissements de Montpellier Business School, Sud Formation (prochainement Purple Campus), le siège de la CCI Hérault et l’antenne de la CCI Occitanie avec le siège régional de Purple Campus. Un projet indispensable à l’école de Management afin de conserver ses accréditations internationales et rester un marqueur d’excellence pour la métropole.

La localisation emblématique de Montpellier Business School au Nord de la ville à la fin du XXème siècle, manque aujourd’hui de visibilité et de lisibilité malgré la présence voisine du Conseil départemental et la desserte par la ligne de tram N° 3. La dimension prospective d’une Ecole Supérieure de haut niveau exige une implantation qui prenne sens au cœur du projet urbain de la Métropole, de ses dimensions économiques, culturelles et scientifiques.

Ce vaste projet ambitieux est possible grâce au soutien de la Région et de sa Présidente Carole Delga à hauteur de 25M€ et de la Caisse des Dépôts- Banque des territoires, avec son directeur Régional Thierry Ravot, à hauteur de 3M€.

Le nouveau Campus permettra d’engager plus de 300 M€ de travaux sur le territoire : 83 M€ sur le campus MBS à Cambacérès, 100 M€ pour les logements étudiants, 120 M€ de logements sur le site d’Alco.

Afin de financer ce vaste projet immobilier, la vente du site Alco était bien sûr nécessaire.

Un site aux nombreux atouts : 6 hectares, 44 000m2 de surface de plancher, un Parc classé d’1 hectare

Début décembre 2019, un avis de publicité est paru, à portée européenne, nationale et régionale, pour proposer ce tènement immobilier à la vente.

Du fait des élections municipales et de la crise sanitaire, la phase de négociations avec les candidats prévue dans le règlement de la consultation, n’a pu être menée à bien dans les temps et reportée au 30 septembre dernier avec possibilités de revoir leur copie. Six candidats ont remis une offre. Après analyse et négociations, c’est l’offre de la foncière Crédit Agricole / aménageur GGL qui a été retenue, d’un montant de 24,5M€.

La vente aura lieu sans conditions suspensives, critère prépondérant dans l’analyse des offres car déterminant pour le futur site de Cambacérès. Aucunes clauses suspensives ou de retour à meilleure fortune mais un prix ferme et définitif, sans prise en considération de modification ou non du Plan Local de l’Habitat ou encore du PLU (Plan local d’Urbanisme)

À propos du Crédit Agricole du Languedoc

Le Crédit Agricole du Languedoc, banque coopérative et mutualiste, implantée sur les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère s’attache à concrétiser ses valeurs de proximité, de solidarité et de responsabilité qui constituent son ADN. Ce sont plus de 2 700 collaborateurs qui accompagnent et conseillent les clients du Crédit Agricole du Languedoc, dans 170 points de vente

A propos du Groupe GGL

En tant que premier acteur privé de l’aménagement urbain, GGL a contribué à l’installation de plus de 100 000 habitants depuis plus de 40 ans sur son territoire historique, l’Occitanie, et au-delà. Le groupe GGL intervient sur l’ensemble des composantes d’un projet d’aménagement : habitat (individuel, collectif, social, gérés), activités (artisanales, commerciales, bureaux, industrie, tourisme) et équipements publics (crèche, école, pôle petite enfance, équipements sportifs…). Satisfaire les besoins, anticiper les usages pour répondre aux attentes du 21ème siècle : Autant d’enjeux auxquels le groupe s’attache à répondre en s’impliquant dans des secteurs tels que l’agriculture urbaine, la viticulture responsable, la recherche et le développement liés aux nouveaux modes de vies (hôtels hospitaliers, applications mobiles de financement de prêts immobiliers, parcs de stationnement en silos...). Chiffres clés : 215 M€ de CA annuel consolidé, 100 collaborateurs, 2000 logements livrés chaque année.