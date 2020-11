Hérault - Des aides pour l'embauche de jeunes !

Le Gouvernement a mis en place un volet spécifique Jeunes dans le cadre du plan de relance car les jeunes sont aujourd’hui les plus impactés par la crise.

Les moyens mobilisés pour soutenir nos jeunes sont considérables ; mais pour que ce plan de relance soit une réussite dans nos territoires, la mobilisation de tous est indispensable.

Le Plan 1 jeune 1 solution vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes qui arrivent sur le marché du travail en apportant une aide financière aux entreprises qui les recrutent.

Les mesures phares : trois aides exceptionnelles à l’embauche

* Une aide à l’embauche de 4 000 euros pour tout recrutement d’un jeune de moins de 26 ans, entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021

* Une aide exceptionnelle de 8 000 euros pour recruter en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation un jeune de plus de 18 ans et moins de 30 ans, et de 5 000 euros pour un alternant de moins de 18 ans, recruté entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

* Une aide exceptionnelle Emploi Francs + pouvant aller jusqu’à 17 000 euros (sur 3 ans) pour tout recrutement d’un jeune de moins de 26 ans résident en quartier prioritaire, entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021

Afin que ces aides bénéficient au plus grand nombre d’entreprises et de jeunes de notre territoire, il convient de les relayer et les faire connaître.

Ci-après, les plaquettes et liens internet pour aller plus loin :

Présentation du plan

Aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans

Aide au recrutement d’un apprenti

Aide au recrutement d’un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation

Aide au recrutement d’un jeune de moins de 26 ans résident en quartier prioritaire, Emplois francs

Au-delà de ces aides immédiatement mobilisables, l’ensemble du plan se met en œuvre sur les trois volets suivants :

- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle avec la mise en œuvre d’un accès privilégié aux contrats aidés pour les jeunes : Parcours Emploi Compétences ainsi que la mise en œuvre de Contrats Initiative Emploi réservés aux jeunes

- Orienter et former les jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir avec la mise en place de formations supplémentaires dédiées aux jeunes

- Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en proposant des parcours d’insertion sur mesure avec une augmentation sensible en 2021 des dispositifs d’accompagnement intensif portés par les missions locales et pôle emploi