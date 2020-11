Gard - Léo IGON : Forge et Coutellerie Artisanale !

Je suis IGON Léo, j'ai 27 ans et j'exerce le métier de forgeron coutelier à Génolhac (Gard).

Depuis 2010, je réalise des couteaux forgés. Ils sont réalisés dans un acier au carbone et forgés selon des techniques de forge ancestrales. Ce n'est qu'en 2018 que ces derniers sont proposés à la vente. Pour ce faire, j'ai réalisé un site internet professionnel sur lequel les visiteurs peuvent passer commande (couteaux-leo.com). De plus, mes créations sont exposées et vendues dans l'armurerie Elysées à Paris. Ce partenariat avec Mr Halphen (propriétaire de l'armurerie), m'a permis de proposer mes créations et de faire découvrir mon métier sur Paris même.

Désireux de promouvoir ce métier ancien, je fais mon maximum pour parler de celui-ci.

Afin de vous faire partager mon travail, je partage avec vous mon site internet : couteaux-leo.com