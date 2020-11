Hérault - CCI Hérault : Réaction au prolongement du confinement

L’annonce du prolongement de 15 jours de ce deuxième confinement est évidemment une immense déception.

Même si je comprends l’urgence sanitaire, chaque jour passé met en péril nos commerçants ! Car derrière des établissements ce sont des vies entières que nous mettons en péril. Ces nouvelles annonces mettent à mal l’engagement et le travail de toute une vie.

Je ne peux donc pas être satisfait des annonces de ce soir.

Je suis même en colère.

Les aides existent oui, mais ne peuvent combler le manque à gagner de ces mois cruciaux que représentent les mois de novembre et décembre. Une réouverture au 1er décembre est donc désormais impérative sans quoi ce sont nos commerces que nous tuerons !

Les commerçants sont des gens responsables qui appliquaient déjà des mesures strictes pour contrer la propagation du virus.

Virus qui, je le rappelle, ne s’attrape pas dans les boutiques : gel hydroalcoolique à l’entrée des magasins, limitation du nombre de clients, port du masque obligatoire, plexiglass... les commerçants sont exemplaires.

Pour autant, s’il faut que ces protocoles soient renforcés alors nous nous y plierons car la réouverture est vitale.

Le crédit d’impôt à hauteur de 50% du montant du loyer du mois de novembre est une bonne chose, mais là aussi ne saurait compenser les mois précédents.

Enfin, je pense bien sûr aux bars, restaurants et salles de sport qui ce soir n’ont aucunes perspectives, aucune visibilité.

Quelle entreprise peut tenir sans espoir ? Quelle entreprise peut tenir sans chiffre d’affaires ?

Ce soir c’est une nouvelle déception pour celles et ceux qui font vivre le territoire, celles et ceux qui créent des emplois et qui assurent la vitalité de nos villes.

La CCI va continuer à se battre et à accompagner chaque entreprise.

André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie