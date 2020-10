Montpellier - Cours, examens, accès au campus, stages, remboursement des frais d'inscription … le SCUM t'explique tout.

Reconfinement : cours, examens, accès au campus, stages, remboursement des frais d’inscription … le SCUM t’explique tout.

Alors que depuis près de deux semaines, certaines métropoles et certains départements étaient sous couvre-feu, le mercredi 28 octobre, le président Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer un deuxième « confinement » à l’échelle nationale. Le lendemain, c’était à son Premier Ministre (Jean Castex, celui qui a mis en place le déconfinement…) ainsi qu’au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (Jean-Michel Blanquer), d’évoquer les mesures mises en place pour la durée de ce couvre-feu servant à lutter contre la propagation de l’épidémie du COVID-19.

En effet, et malgré les propos hors-sol du président de l’université Paul Valéry selon lequel les universités « ne sont pas des foyers de contamination », de plus en plus d’étudiants avaient, suite à la catastrophique pré-rentrée puis rentrée dans des amphis bondés, contracté le COVID-19. Et ce n’est pas l’organisation aléatoire du semi-distanciel, avec des enseignant forçant des étudiants « cas-contact » voire malades à venir en cours, qui a pu enrayer la pandémie au niveau local.

Concrètement, et dès le lendemain des annonces d’Emmanuel Macron, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) à pris contact avec la présidence de l’université Paul Valéry Montpellier 3 afin de préparer au mieux cette période.

Tous les cours passent en distanciel. Cependant, il est toujours possible d’accéder au campus, sur rendez-vous, afin de se rendre aux secrétariats, à la médecine préventive et aussi à la Bibliothèque Universitaire. Au niveau des examens, lors du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) du 06 octobre, des Modalités de Contrôle de Connaissances (MCC) adaptées à un passage des examens en distanciel ont été votées. Vous pouvez en retrouver le détail en CLIQUANT ICI.

Pour les étudiants en situation de rupture numérique, la région Occitanie va fournir, en décembre, 540 nouveaux ordinateurs, qui s’ajoutent au 500 ordinateurs prêtés lors du confinement du printemps 2020. Cependant, nous dénonçons ici l’impréparation des différents acteurs institutionnel : il n’est pas garanti que ces ordinateurs soient livrés avant le début des examens. Une enquête par e-mail et SMS sera faite auprès de tous les étudiants afin que ceux-ci puissent faire une demande de prêt de matériel informatique.

Au niveau des stages, ils sont maintenus et c’est à l’entreprise de fournir l’attestation dérogatoire de déplacement. Le premier confinement avait impacté de façon dramatique les étudiants les plus précaires.

Nous rappelons que le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) continue à faire les dossiers de remboursement des frais d’inscription pour les étudiants précaires. Au vu des restrictions de déplacement dues au confinement, nous avons mis en place une plateforme internet afin que tout le monde puisse déposer ses dossiers de demande de remboursement. Il suffit pour celà de se connecter à son compte google ici : https://forms.gle/Dd313gbbVsyKyykaA

L’accueil du CROUS est toujours ouvert, et nous en profitons pour indiquer l’existence de notre guide des dispositifs d’aides sociales, dont l’ASAP, une aide financière ponctuelle en cas de difficultés : https://combatuniversitaire.wordpress.com/2014/05/16/le-point-sur-les-differentes-aides-sociales/ .

Concernant l’alimentation, l’épicerie solidaire du campus, « Especiariá » sera aussi ouverte aux horaires indiquées sur sa page facebook. Elle est située au rez-de-chaussée du bâtiment I de l’université Paul Valéry.

La restauration du CROUS est aussi maintenue, mais sous forme de repas à emporter. Les prix sont les mêmes (1 € pour les boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers). Les espaces de restauration ouverts sont la brasserie Boutonnet, la cafétéria Trioletto, la brasserie et pizzéria Triolet, la cafétéria Vert-bois, la cafétéria Richter. De plus, les tournées du pizza truck continuent le soir dans les cités U’. Il est possible d’aller récuperer des plats à emporter de 11h à 15h et aussi en soirée 18h à 20h pour la brasserie Boutonnet et la cafétéria Trioletto.

Pour ne pas rester seuls, et partager les infos et les cours, voici le serveur Discord des étudiants de l’université « Paul Va se Confiner » : https://discord.gg/RGEmAnm

Nous rappelons que vous pouvez nous contacter, en cas de questions ou de demande d’aide, sur notre formulaire de contact spécifique : https://combatuniversitaire.wordpress.com/contact/