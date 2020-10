Occitanie - Vendredi 30 octobre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

(RE) CONFINEMENT Limiter les contacts pour couper les chaînes de contamination.

Au 30/10/2020 : 1 493 hospitalisations en cours (+170 en 3j) dont 300 en réanimation (+33) 922 décès à l’hôpital (+78)

Le président de la République a annoncé des mesures qui visent à réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire, en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.

Ce (re)confinement s’inscrit dans un contexte d’alerte sanitaire généralisée dans toute notre région, sans exception territoriale. La situation épidémique actuelle est marquée par une circulation très rapide du virus et par un afflux plus important de patients dans l’ensemble de nos établissements hospitaliers en Occitanie.

Il est indispensable de protéger nos ainés et tous ceux qui sont fragilisés par leur état de santé. Il est aussi nécessaire de protéger nos soignants.

Ils sont à nouveau fortement mobilisés à l’hôpital, dans les établissements et services médico-sociaux comme en exercice libéral. Ils font face mais ont besoin de notre engagement individuel à leurs côtés. En limitant nos contacts et en prenant toutes les précautions, nous contribuons à couper les chaînes de contamination, à éviter des hospitalisations et des réanimations.

Protégeons-nous, protégeons les autres.