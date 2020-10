Mende - Travaux du boulevard du Soubeyran : des modifications temporaires de la circulation

Travaux du boulevard du Soubeyran : des modifications temporaires de la circulation

Les travaux du boulevard du Soubeyran débuteront lors de la première semaine des vacances de Toussaint, soit le lundi 19 octobre au matin. La circulation routière sur le boulevard du Soubeyran depuis le Foirail jusqu’à l’entrée de la place Charles-de-Gaulle sera coupée les 20, 21 et 22 octobre de 6 h 30 à 19 h. Durant ces trois jours, les platanes seront coupés et sept d’entre eux seront transplantés au Parc de Wunsiedel. Tous les commerces resteront ouverts et accessibles aux piétons.

L’accès à la place du Foirail, aux parkings Urbain-V et de la Vabre. Toutes les rues du centre ancien resteront accessibles pour les livraisons durant ces trois jours.

Des déviations seront mises en place au niveau du rond-point de la Mendozère, par les bords du Lot, pour les véhicules légers et poids-lourds se dirigeant vers Badaroux/Le Puy et vice versa. Les véhicules accédant à la place du Foiral par l’avenue Foch et le boulevard Henri-Bourrillon seront déviés au niveau de l’entrée de la place par les quartiers de la Vabre, Saint-Gervais, la rue du Torrent et l’avenue du Père Coudrin jusqu’au rond-point de Fontanilles.

A compter du 23 octobre, au matin, les travaux se dérouleront de la même manière que lors des deux premières tranches, c’est-à-dire qu’une voie de circulation sera maintenue sur le boulevard du Soubeyran. Des coupures très ponctuelles sont toutefois à envisager

lors de certaines phases particulières du chantier mais impacteront très peu le trafic.

Une attention particulière sera apportée afin que ces travaux soient le moins gênants. La Ville s’excuse auprès des riverains et des usagers pour les nuisances causées et veillera à ce qu’elles soient strictement limitées.

