Cahors - Réunion publique participative sur le vélo en ville

Cahors construit son plan vélo avec les habitants et organise sa première réunion publique participative sur le thème « Quels aménagements cyclables à Cahors pour favoriser le partage de la voirie ? » le jeudi 15 octobre à la Bourse du Travail. Elle est la première d’un

cycle qui prévoit d’autres rencontres à venir sur plusieurs thématiques autour du vélo.

Depuis le mois d’août, des aménagements cyclables ont été matérialisés sur la voirie. Cette première phase expérimentale a été conduite dans le but d’améliorer la cohabitation vélo/voiture en rendant le vélo plus visible en ville. Après quelques semaines de mise en

oeuvre, la Ville invite les habitants à faire un retour de leur expérience et de leur ressenti sur la pratique de ces nouveaux itinéraires balisés. Ce temps d’échanges sera également l’occasion de réfléchir à la mise en place d’une 2ème phase d’aménagements à court terme.

Réunion publique participative

« Quels aménagements cyclables à Cahors pour favoriser le partage de la voirie ? »

Jeudi 15 octobre 2020

à 18h30 à la Bourse du Travail,

place Claude-Rousseau à Cahors

Ordre du jour :