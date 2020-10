Grau du Roi - Imagi'mômes - Le festival jeune public de référence au Grau du Roi

Feu d'artifice d'animations et de découvertes. Imagi'mômes saura faire des vacances de vos enfants, un véritable rêve éveillé !



Pour occuper nos plus jeunes pendant les vacances de la Toussaint, rendez-vous tous les jours du 22 au 28 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.



Des ateliers pour tout âge; Ateliers d'apprentissage (Yoga, origami, cirque, défis sportifs) Spectacles (Contes musicaux, marionnettes, cirque, comédie musicale),

Espaces ludiques (parcours sensoriel, jeu de construction géant...) Et tant d'autres animations ...



L'évènement à ne pas manquer !



A partir de 11 ans, le port du masque sera obligatoire sur tout le festival.

Nous veillerons naturellement à ce que notre protocole d'accueil du public respecte toutes les recommandations sanitaires en vigueur.

En raison de la Covid 19, les spectacles se dérouleront à l'Espace Jean-Pierre Cassel

Pour plus d'infos : 04 66 51 67 70