Haute-Garonne - Camping car Park gère l'aire pour camping-caristes à Revel

CAMPING-CAR PARK gère l’aire pour camping-caristes à Revel

Une aire à proximité du Lac de Saint-Ferréol

L’aire de Revel, d’une capacité de 28 places, s’adresse aux camping-caristes tentés par une escapade dans le sud-ouest. Située entre Toulouse et Carcassonne, l’aire se révèle une étape pratique en vue d’un parcours touristique dans la région. Les camping-caristes qui choisiront cette aire pourront également accéder au canal de la Rigole et sa voie verte qui rejoint le Canal du Midi. De nombreuses randonnées s’offrent aux curieux dans un cadre verdoyant.

Le célèbre marché de Revel est aussi à deux pas tout comme le lac de Saint-Ferréol. Ce bassin de retenue des eaux bâti par Pierre-Paul Riquet au XVIIème siècle pour alimenter le célèbre Canal du Midi et classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. La base de loisirs du lac de Saint-Ferréol où les activités sont nombreuses est une destination incontournable de la région.

«Je suis heureux de créer cette nouvelle infrastructure qui va dynamiser le tourisme en camping-car sur le territoire. Les camping-caristes trouveront sur cette aire tous les équipements nécessaires à leur séjour : propreté et sécurité, assistance client, accès à l’eau potable et possibilité de vidanger leurs eaux usées, wifi, etc. En outre, les camping-caristes pourront accéder aux services (bar, épicerie, snack, laverie, sanitaire) du camping Le Moulin du Roy dont nous sommes également propriétaire », déclare Monsieur RENAUD.

Un enjeu économique pour les collectivités locales

Une aire de camping-car représente un enjeu économique pour les communes. En effet, un couple de camping-caristes dépense en moyenne 52 euros par jour : 40 euros pour les acteurs économiques locaux et 12 euros pour l’hébergement. Sur la partie consacrée à l’hébergement, CAMPING-CAR PARK reverse environ les trois quarts à la commune qui accueille l’aire de stationnement.

Afin d’inciter les clients camping-caristes à séjourner plus longtemps sur les destinations et à consommer local, CAMPING-CAR PARK a développé des partenariats avec des acteurs économiques du territoire. Sur présentation de sa carte PASS’ETAPES, le camping-cariste bénéficie d’avantages ou de réductions dans les établissements partenaires. En contrepartie, CAMPING-CAR PARK s’engage à rendre visible les partenaires sur ses supports de communication (site internet, réseaux sociaux, newsletters).

Un réseau fort de son maillage territorial

Cette aire complète le maillage territorial de CAMPING-CAR PARK, qui dispose déjà de plus de 200 aires de services ou d’étapes en France, accessibles 24h/24.

« Ce nouveau partenariat est une étape importante dans la poursuite de notre maillage territorial et la diversification de notre offre. Nous souhaitons laisser la possibilité aux camping-caristes de choisir entre la mer, la campagne, la montagne ou encore les abords d’une grande ville, et même de préparer un circuit les conduisant dans ces divers environnements. Ce large catalogue de destinations est particulièrement important dans un contexte sanitaire et économique compliqué», déclare Laurent Morice, co-fondateur de CAMPING-CAR PARK.

500.000 camping-caristes en France

CAMPING-CAR PARK s’adresse aux 500.000 camping-caristes français et 1,8 million de camping-caristes européens qui peuvent trouver toutes les aires sur la nouvelle appli CAMPING-CAR PARK lancée début juin. Avec 27 millions de nuitées par an, le marché de l'hébergement des camping-cars représente 35% du marché de l'hôtellerie de plein air. Ce marché bénéficie directement et indirectement à l'économie française à hauteur de 1,4 milliard d’euros.