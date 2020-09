Grau du Roi - Le Grau du Roi, plus d'un siècle dévoilé

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2020, vennez découvrir ou redécouvrir l'exposition : Le Grau du Roi, plus d'un siècle dévoilé

Présentation par l'Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants de l'Histoire du Grau-du-Roi, de son activité maritime au moyen de cartes, photos, objets et matériel d'époque sur la mer, la Marine et la pêche dans le Golfe du Lion et les étangs.



Exposition gratuite, visible par tous et toutes, accessible aux personnes à mobilité réduites.