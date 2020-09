Occitanie - Découvrez les 10 lauréats de l'appel à projets d'Agritourisme 2020

Pour la 3ème édition de leur partenariat en faveur de l'agritourisme, Airbnb, acteur incontournable du tourisme en France, Bienvenue à la ferme, 1er réseau de vente directe et d'accueil à la ferme, et MiiMOSA, leader du financement participatif au service de l'agriculture et de l'alimentation, dévoilent aujourd'hui les lauréats de leur appel à projets commun qui vise à soutenir les agriculteurs désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agritourisme. Depuis 2018, cette collaboration a permis de financer près de 100 projets partout en France.

Cette année, 174 agriculteurs ont proposé un projet d'agritourisme : 43 projets ont lancé leur collecte sur miimosa.com et plus de 138 000 € ont déjà été récoltés auprès d'environ 1 600 contributeurs.

« En seulement 5 ans, MiiMOSA a développé pour les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation des outils de financement innovants, performants et inclusifs, impliquant les citoyens. Plus que jamais au regard du contexte actuel, il est indispensable d'accélérer, par le financement, la triple transition du secteur agricole : sociale, économique et environnementale. Aux côtés de Bienvenue à la ferme et d'Airbnb, c'est une grande fierté d'accompagner ces agriculteurs dans la diversification de leur activité, » témoigne Florian Breton, Fondateur et Président de MiiMOSA

L'agritourisme, de plus en plus plébiscité par les Français

Dans un contexte inédit pour les voyageurs, cet été bon nombre de Français ont repensé leurs vacances, favorisant des séjours spontanés, proches de chez eux et plus longs. Portées par les agriculteurs et leurs familles, les activités agri-touristiques ont fleuri au sein d'exploitations agricoles permettant de découvrir de manière authentique la diversité du terroir français et d'aller à la rencontre des animaux de la ferme.

« Cet été, les Français se sont mis au vert avec Airbnb, ils plébiscitent de plus en plus les séjours à la campagne et souhaitent renouer avec la nature. Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement de long-terme en faveur de l'agritourisme avec Bienvenue à la Ferme et MiiMOSA. L'agritourisme bénéficie aux agriculteurs qui peuvent ainsi diversifier et compléter leurs revenus tout en rapprochant les voyageurs au monde agricole, » déclare Emmanuel Marill, Directeur

« L'été 2020 nous a permis de nous recentrer sur le tourisme dans nos campagnes, en phase avec le développement des circuits courts. En cette période particulière, les lauréats ont su être inventifs et créatifs. En un mot : ils ont osé ! Et cela fait plus de 30 ans que les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ne s'interdisent aucune bonne idée pour développer l'agritourisme partout en France. Ils proposent un large choix de 1 800 hébergements, parfois insolites, cultivant le goût de l'accueil et du partage de leur métier, » témoigne Jean-Marie Lenfant, Président délégué de Bienvenue à la ferme

10 nouveaux projets soutenus et valorisés

D'une bergerie à Sari d'Orcino en Corse du Sud, à la construction d'un dôme insolite dans une ferme de légumes bio en Bretagne ou encore un projet de méditation avec des chevaux ou un escape game fermier... Airbnb et Bienvenue à la ferme ont récompensé 10 projets locaux et éco-responsables sur 174 candidatures présentées. Au-delà de la somme récoltée par le financement participatif, chaque projet sélectionné bénéficiera d'une aide financière attribuée par Airbnb, pouvant aller jusqu'à 5 000 euros par projet. Parallèlement, Bienvenue à la ferme accompagnera les lauréats avec ses conseillers locaux des Chambres d'agriculture dans la mise en place de leur projet d'accueil, et leur accordera un an d'adhésion au réseau.

À la découverte des lauréats 2020

Des Tipis dans les Vignes - Tarn-et-Garonne, Occitanie.

Guillaume, vigneron, et sa compagne Séverine portent un projet d'œnotourisme pédagogique et éco-responsable. Amoureux de leur département, ils ont à cœur d'initier leurs invités à leur philosophie de vie axée sur les rencontres et un retour à la nature.

Fabrication des parcs des nouveaux animaux dans une ferme pédagogique - Meuse, Grand-Est.

Claire et Paul souhaitent sensibiliser au métier d'agriculteur dans une approche respectueuse de l'animal qui réconcilie l'homme à son environnement.

Un coup de pouce pour les Gîtes de Genas - Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Sylviane et son mari œuvrent à la rénovation d'un site chargé d'histoire qui accueille également la production bio de plantes aromatiques et de safran.

Une bulle de cocon dans une ferme bio et végétale - Finistère, Bretagne

Fréd (Bao) et son associé Aurélien, engagés dans l'agriculture biologique, portent le projet d'une chambre d'hôte écologique et atypique en pleine nature.

Un escape game fermier à la découverte de la nature ! - Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vanessa propose un escape game fermier adapté à toute la famille afin de faire découvrir et de sensibiliser à l'environnement.

Un gîte à la ferme dans le maquis Corse - Sari-d'Orcino, Corse du Sud

Cédric est berger à Sari d'Orcino en Corse du Sud. Il y élève 150 brebis laitières qui lui permettent de produire des fromages au lait cru. Le projet qu'il porte avec sa compagne est de rénover une petite maisonnette située sur l'exploitation pour accueillir des visiteurs et faire découvrir leur terroir.

Ecurie des aigles - Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Noëllie souhaite aménager une écurie active pour des séances d'accompagnement grâce aux chevaux et à la communication animale.

La Ferme du Petit Poucet - Tarn, Occitanie

Delphine a pour projet de mettre en place des animations ludiques et à la portée de tous, qui s'appuieront sur trois domaines : les animaux de la ferme, la production en permaculture et la découverte de l'environnement de la ferme.

Ouvrez grands vos pupilles et régalez vos papilles - Gers, Occitanie

Nicolas et Marie élèvent le porc noir de Bigorre AOP dans un environnement préservé. Ils souhaitent créer une boutique à la ferme et un parcours pédagogique pédestre ou à vélo électrique.

Le pigeonnier de Lacassagne - Tarn-et-Garonne, Occitanie

Maxime et Clara, anciens urbains rochelais, ont créé un petit coin de paradis à Vazerac dans le Tarn. Ils y élèvent en plein air et sur 23 hectares des cochons, des poules et des moutons. Ils souhaitent rénover le pigeonnier de leur ferme et créer un gîte pour accueillir les visiteurs et leur faire découvrir la vie à la ferme.