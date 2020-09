Argeles-sur-Mer - L'ASPAHR organise la visite d'un exceptionnel monument médiéval plongé dans un désastre d'urbanisme

Taxo d’Avall (Tatzó) : Pour les Journées européennes du Patrimoine, l’ASPAHR organise la visite d’un exceptionnel monument médiéval plongé dans un désastre d’urbanisme

Le dimanche 20 septembre 2020, l’ASPAHR organise une visite du site médiéval de Taxo d’Avall, à Argelès, exceptionnel monument médiéval.

Rendez-vous à 15h sur place.

Tatzó d’Avall (Taxo d’Avall, Argelès-sur-Mer) est le site castral et palatial des anciens vicomtes de Roussillon. Du château et du logis il ne reste que des éléments très transformés, mais l’église Saint-Martin-et-Sainte-Croix est un édifice exceptionnel et un peu énigmatique du XIe siècle, avec une seule voûte et une seule abside pour deux nefs. Dans la nef se trouve en outre un étage ou une tribune sur croisées d’ogives en briques.

Le site comprend aussi une vaste enceinte qui conserve encore une partie de son crénelage et plusieurs tours.

Le site a été repéré depuis longtemps (Brutails, 1885) et l’église est inscrite Monument historique depuis 1986, mais cela n’a pas empêché l’urbanisation de tout son environnement, qui le masque complètement et en conditionne l’approche. L’Association catalane du Patrimoine fondée par Francis Noëll a pu heureusement racheter la nef de l’église, mais d’autres parties sont propriété privée et le destin de l’ensemble est incertain.

Visite de l’ensemble architectural et des remparts médiévaux, sous la conduite d’Aymat Catafau, Francis Noëll et Olivier Poisson.

Accès à l’intérieur de l’église par petits groupes (réservé aux personnes valides).

Respect des consignes sanitaires et des gestes barrière.