Grau du Roi - Le samedi 19 Septembre, au Grau du Roi pour le Wordl Clean Up Day.... 

L'Institut Marin du Seaquarium, partenaire de la campagne régionale "Faisons des Merveilles pour une mer sans déchet en Occitanie" (https://www.laregion.fr/Faisons-des-MERveilles-41054) se mobile avec ses partenaires,

le samedi 19 Septembre, au Grau du Roi pour le Wordl Clean Up Day....

Grâce à l'appui de la FFESSM Comité départemental du Gard, le Club de plongée Thétys du Grau-du-Roi, Port Camargue, la SNSM Port Camargue, le Camping de l'Espiguette, la Ville du Grau-du-Roi et la communauté de communes Terre de Camargue, 4 sites d'actions sont ouverts à l'inscription:

Collecte des déchets à pied aux abords du Médard

Collecte des déchets à pieds sur les digues et plages Nord de Port Camargue

Collecte des déchets en plongée dans le port de Port Camargue

Collecte des déchets à pieds sur la pointe de l'Espiguette.

RDV 9H30, inscription obligatoire: ici

Venez-nous aider en cette journée mondiale de nettoyage de la planète!

Après chaque collecte, un temps de caractérisation, de pesée et de tri est prévu car, en moyenne plus de 60% des déchets collectés sont recyclables! Par ailleurs, tout le plastique non valorisable sera séparé pour ReSeaclons et valoriser par l'innovation!

Ce temps de tri et pesé permet aussi d'assurer la science participative autour des déchets sauvages, de mieux les connaitre, notamment via la plateforme REMED zéro plastique.

Fera-t-on mieux que l'an passé? 600 kg de ferraille dans le port et 45kg de déchets dans les digues!

Il fait espérer que NON... pour la santé de nos mers et océans.