Occitanie - Les syndicats des AOC se coordonnent pour l'avenir des vins produits en appellation

Les syndicats des AOC du Languedoc et du Roussillon se coordonnent et s'impliquent pour l'avenir des vins produits en appellation

Maîtrise des volumes, lisibilité de l’offre, communication collective : les syndicats des 20 appellations d’origine contrôlée du Languedoc et du Roussillon, regroupés au sein de la Fédération Sud des AOC, se coordonnent et s’impliquent pour l’avenir des vins en appellation, produits dans les vignobles du Languedoc et du Roussillon. Elles ont notamment sollicité et obtenu, lors du Comité régional de l’INAO qui s’est tenu le mardi 25 août une limitation volontaire des rendements à 50 hl/ha pour l’appellation régionale Languedoc, à une fourchette comprise entre 45 et 48 hl/ha pour les appellations sous-régionales (Corbières, Côtes du Roussillon, Minervois, etc.) et à 42 hl/ha pour les AOC communales (Corbières Boutenac, La Clape, Collioure, etc.) pour la récolte 2020.

« Produire ce qu’on est capable de vendre »

Dans un contexte économique complexe, lié aux effets de la crise du Covid-19 et de l’instabilité de plusieurs marchés export (taxes Trump, Brexit, etc.) mais aussi à l’évolution des comportements de consommation, cette limitation des rendements vise à « produire ce qu’on est capable de vendre », selon les mots de Jean-Philippe Mari, président du syndicat de l’AOC Côtes du Roussillon et de la Fédération Sud des AOC. L’objectif : « garder la maîtrise de notre offre, qui représente un potentiel de 1,5 million d’hectolitres, en veillant à l’équilibre des marchés sur le court, moyen et long terme afin d’assurer une juste rémunération des vignerons, d’autant que nous avons dans cette région des outils de pilotage très performants, comme notre système interprofessionnel de gestion prévisionnelle des sorties (GPS). »

« Protéger la production de vins en appellation d’origine contrôlée »

Cette mesure d’ajustement s’inscrit dans une démarche de préservation de la viticulture en appellation d’origine contrôlée (AOC) au sein d’un vignoble mixte qui associe des vins en AOC (15 %) et des vins hors AOC (85 %). « Au-delà de l’enjeu commercial, il y a aussi des enjeux en termes de développement, d’économie du territoire et d’écologie, explique Christophe Bousquet, président du syndicat de l’AOC La Clape et secrétaire général de la Fédération Sud des AOC. Les vignes en AOC sont situées sur les terroirs les plus qualitatifs, aux rendements agronomiques faibles (le rendement moyen des AOC du Languedoc Roussillon était de 36 hl/ha en 2019) et qui sont souvent des terroirs accidentés de l’arrière-pays. Protéger la production de vins en appellation d’origine contrôlée, c’est souvent préserver la seule activité agricole possible, parfois même la seule activité. Et c’est aussi, dans certains secteurs proches des villes ou des villages, un garde-fou pour empêcher la disparition des sols à vocation agricole, mais également limiter la fermeture des milieux et les risques d’incendies dans les zones plus reculées. »

« À moyen terme, un projet pour additionner les moyens des AOC du Languedoc et du Roussillon »

Les syndicats des 20 appellations d’origine contrôlée du Languedoc et du Roussillon entendent aussi s’engager dans plusieurs dossiers d’ordre structurel, notamment pour améliorer la lisibilité de l’offre entre l’appellation régionale, les différentes appellations sous-régionales et les différentes appellations communales. Ils souhaitent aussi une plus grande coopération entre les appellations du Languedoc et les appellations du Roussillon. « Nous avons besoin d’un projet commun, souligne en effet Philippe Coste, président de l’AOC Minervois et vice-président de la Fédération Sud des AOC. Aujourd’hui, les vignerons des deux vignobles ont envie de travailler ensemble pour se donner les moyens, en les additionnant, de franchir un cap avec un projet ambitieux qui permettra de stimuler la demande pour l’ensemble des vins de nos appellations. »

La Fédération Sud des AOC

Fondée en 1970, la Fédération Sud des AOC réunit les syndicats de 20 appellations d’origine contrôlée (AOC) du Languedoc et du Roussillon regroupant environ 2 000 entreprises. Elle est l’une des 17 fédérations régionales de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d’origine contrôlée (CNAOC) dont elle assure la représentation en région, relayant ses positions et défendant les intérêts des AOC auprès des différentes instances publiques ou professionnelles.

Les 20 appellations regroupées au sein de la Fédération Sud des AOC :