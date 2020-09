Haute-Garonne - 4ème édition de The Village : pour un monde plus inclusif et plus durable !

Vendredi 28 et samedi 29 août 2020, la petite cité antique et médiévale de Saint-Bertrand-de-Comminges, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, accueillera la 4ème édition de The Village, le rendez-vous annuel de ceux qui souhaitent agir pour un monde plus inclusif et plus durable.

Dans un contexte unique de crise sanitaire mondiale aux répercussions économique et sociales incalculables, 200 participants se réunissent avec les habitantes et habitants du village pour répondre à la question « Et si nous vivions proches pour vivre heureux ? ».

Une édition pour faire des territoires les pivots de notre résilience économique, écologique, sociale et sanitaire commune, avec notamment Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Philippe Douste-Blazy, Président d’Unitlife, ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de la Santé, Arnaud Montebourg, entrepreneur, fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique, Julien Bayou, secrétaire général d’Europe Ecologie-Les Verts,...



The Village réunira pendant deux jours décideurs publics et privés, anciens ministres, startuppers, entrepreneurs, intellectuels, artistes, enseignants, chercheurs et change-makers nationaux et internationaux pour démontrer comment des solutions locales, innovantes, issues des territoires, notamment ruraux, répondent aux grands défis globaux auxquels notre pays et le monde doivent faire face.

À quelques jours du dévoilement du plan de relance préparé par le gouvernement, ils exploreront les domaines suivants : transition énergétique, numérique, agriculture, alimentation, santé, mobilités et relocalisation de l'économie. Ils mettront ensuite en commun leurs idées pour formuler 12 solutions concrètes pour contribuer à la relance de notre pays.