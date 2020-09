Toulouse - Salon seniors Occitanie à Toulouse le 15 octobre prochain !

Une journée pour s’informer et se divertir !

Découvrez en un seul lieu et sur une même journée, deux évènements liés à la Silver economie :

Le Salon Seniors Occitanie a pour mission d’accompagner et de guider les séniors dans leur quotidien. Venez découvrir les nouveautés, trouver toutes les informations utiles à vos projets, rencontrer des experts…

De nombreuses animations et conférences se dérouleront durant cette journée !

6 pôles thématiques :

Patrimoine - Retraite

Bien-être - Santé - Nutrition

Habitat - Confort - Sécurité - Transports

Voyage - Culture - Loisirs

Conseil - Innovation - Développement

Aide à la personne

Le Forum MidiSilverEco est le rendez-vous des acteurs de la Silver Economie en Occitanie !

Ce Forum permet de valoriser les échanges et de faciliter les rencontres avec de potentiels partenaires. Il est aussi le meilleur moyen pour faire le point sur les perspectives de cette filière et présenter vos innovations, expérimentations, nouvelles technologies et services.

Ces deux évènements sont ouvert à tous les visiteurs Professionnels et Grand public.