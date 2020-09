Occitanie - René Duran artiste, écrivain et militant Occitan vient de nous quitter !

RENE DURAN ARTISTE , ECRIVAIN ET MILITANT OCCITAN VIENT DE NOUS QUITTER .

Artiste complet, défenseur de la langue occitane, musicien, poète, écrivain conférencier, spécialiste des quilles de huit... C'est un agitateur de la vie culturelle ruthénoise (et au-delà) qui vient de disparaître ce dimanche 16 août.

On le voyait souvent marcher dans les rues de Rodez, toujours marchant, souvent avec un calepin dans les mains. On ne le verra plus : René Duran nous a quitté ce dimanche 16 août à l'âge de 78 ans. C'est une grande figure de la vie culturelle ruthénoise qui vient de s'éteindre. Philosophe situationniste, défenseur de la langue occitane, chanteur au sein de la formation de rock minimal occitan Novel Optic, poète, écrivain enfin bref artiste au sens large, il a inspiré "des générations de plasticiens, musiciens, intellectuels", dit de lui Jean-Jacques Valencak, artiste ruthénois qui a annoncé ce lundi matin sur Facebook la triste nouvelle.

Intellectuel et activiste dès sa prime jeunesse, il refusa de répondre à l'appel sous les drapeaux lors de la guerre d'Algérie et prit la clandestinité. En 1967, il fonda à Rodez avec Jean-Louis Chauzy le Pavé, un journal clandestin préfigurant ainsi mai 68. On le retrouve sur le Larzac contre l'extension du camp en 1972. Ses engagements n'ont jamais varié.

Auteur de plusieurs ouvrages, René Duran s'était fait une spécialité en organisant des conférences sur des sujets variés, allant de la littérature sportive au siècle Soulages, dans de nombreux lieux culturels de Rodez, de l'Aveyron et d'ailleurs. Organisateur du festival "off" de l'Estivada durant des années, l'homme au franc rire et au parler vrai aimait aussi conter les exploits sportifs locaux, du rugby aux quilles de huit, dans les colonnes de la Dépêche du Midi ou de Centre Presse.

René Duran a marqué de son empreinte débonnaire mais résolue le monde artistique aveyronnais, où ses discussions à bâtons rompus laisseront encore des traces: " Je défends l'idée que la vie de l'esprit et que la création sont possibles ici", aimait-il dire ainsi. ( CENTRE PRESSE )

TOUTES LES CONDOLEANCES D'OCCITANIE PAIS NOSTRE A SA FAMILLE ET A SES AMIS .