France - La Tour Eiffel est le premier site touristique mondial à ne pas manquer d'après les familles françaises

Selon Abritel la Tour Eiffel est le premier site touristique mondial à ne pas manquer d'après les familles françaises

L'été 2020 aura favorisé le tourisme domestique.

S'il est possible d'imaginer que cette volonté de voyager dans l'hexagone s'explique grandement par la crise sanitaire, Abritel réaffirme l'intérêt réel que les Français portent à leur pays.

A travers son « Observatoire des Vacances en Famille », l'expert de la location de vacances, révèle que parmi tous les monuments et sites remarquables dans le monde, la Tour Eiffel s'impose comme le site préféré des familles de France !

Abritel a voulu connaître les sites touristiques et autres monuments que les Français considèrent comme immanquables lors de voyages en famille et la compétition est féroce entre les sites les plus célèbres d'Europe, d'Amérique du Nord mais aussi, d'Afrique du Nord et d'Asie.

Fiers de leur patrimoine, les Français interrogés placent « la Dame de Fer » en tête du classement (35%), cette dernière étant suivie de près par la Statue de la liberté (33%).

Avec 32% des votes respectivement récoltés, le mythique Grand Canyon en Arizona, les chutes du Niagara et le Mont Saint-Michel se hissent ex-aequo à la troisième place !

Plus proche de nous en Europe, l'Italie et ses trésors sont en tête de liste des autres sites et monuments européens à visiter en famille avec le Colisée (26%) et la Tour de Pise (24%),

L'Asie et l'Afrique sont représentées avec les fascinantes constructions monumentales que sont la Grande Muraille de Chine (25%) et les Pyramides de Gizeh en Egypte (24%).

C'est en Europe que ce classement prend fin avec le Tower Bridge de Londres qui réunit 22% des votes.