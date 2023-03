Sète - On bouge, on rame et on déjeune équilibré à l'école !

Avec l’opération « bougez-ramez », on bouge, on rame et on déjeune équilibré à l’école !

C’est une semaine sportive qui a démarré pour les élèves de CM2 de l’école Paul-Langevin.

En effet, les jeunes écoliers profitent de cours de sports proposés par la Ville et des clubs partenaires, dont l’Aviron Sétois, pour découvrir, grâce à une dizaine de rameurs installés sous le préau, ce sport bénéfique à la fois pour les jambes et les bras.

Ces activités sportives font partie intégrante de l’opération “bougez-ramez” portée par la Ville, qui s'inscrit pleinement dans sa politique en faveur du "sport santé". Si ce défi sportif a des airs de compétition sportive, durant laquelle les enfants se dépensent, l’objectif de cette opération portée par le service des sports est de « redonner le goût de l’effort, à l’heure où la sédentarité touche une partie de la jeunesse », comme l’explique Sylvain Dominguez, conseiller municipal en charge du « sport-santé ».

En plus de la séance très intense de rameurs, les écoliers ont aussi droit à un atelier nutrition sous la forme d’un “resto-santé”.

Un déjeuner accompagné de fiches alimentaires et de conseils nutritifs afin de sensibiliser chacun, dès le plus jeune âge, à l’importante d’un repas sain.

Divertissante, ludique et sportive, l’opération « bougez-ramez », déclinée tout au long de l’année dans les écoles de la ville, est une aubaine pour la jeunesse et pour les familles qui, grâce à la Ville et les associations sportives partenaires de l’événement, découvrent ou redécouvrent le sport. Au-delà de l’activité sportive, il s’agit là d’une occasion idéale de prôner le principe d’esprit sain dans un corps sain.