Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades : une motion contre la réforme des lycées pro

A l’occasion de la réunion des membres du conseil d’administration du lycée Jean de Prades qui a eu lieu le 28 novembre dernier, les représentants des parents d’élèves ont proposé au vote une motion intitulée : Pour le maintien d’un enseignement professionnel de qualité dans les lycées professionnels.

« Après une première réforme en 2019, réduisant considérablement les heures consacrées aux enseignements généraux, le gouvernement prévoit une nouvelle fois de réformer le baccalauréat professionnel dont l’objectif est de le rapprocher du modèle de l’apprentissage avec notamment 50% de stages en entreprise », a détaillé Julien Sueres, représentant des parents d’élèves devant le conseil, avant de poursuivre avec la lecture de la motion.

« En Occitanie, cette réforme concerne plus de 19 500 élèves, 69 lycées professionnels et une quarantaine de lycées polyvalents. Dans la quasi-totalité des territoires de notre région, les syndicats d’enseignants, les parents et les élèves des lycées professionnels se sont mobilisés les 18 octobre et 17 novembre derniers pour dénoncer cette réforme. Ces mobilisations ont été suivies par une partie signifiante de professionnels, de jeunes et de leurs parents.

Les stages sont une réelle occasion de développer des compétences professionnelles, de mieux connaître la vie d’une entreprise et de mettre en pratique les connaissances et enseignements dont les élèves bénéficient au cours de leur cursus scolaire. Toutefois, une telle augmentation de la durée des stages se révèle être une menace pour la formation professionnelle sous statut scolaire et conduira à une forme d'apprentissage peu ou pas rémunéré qui ne dit pas son nom et qui limitera inévitablement la poursuite d’études supérieures.

Cette hausse du temps de stage aura pour conséquences directes la réduction du temps de classe et des enseignements scolaires fondamentaux, pourtant principal levier pour lutter contre les inégalités scolaires et sociales et entrainera des suppressions de nombreux postes d’enseignants.

Les jeunes lycéens professionnels doivent être formés pour apprendre un vrai métier, comportant des qualifications sérieuses et des conditions de travail dignes. Ils sont aussi de futurs citoyens et le temps de vie scolaire au sein des lycées est un moment essentiel pour l’apprentissage du vivre ensemble. Ils ont donc droit, comme tout jeune, à des initiations aux droits civiques, à la littérature, au sport, aux arts, l’économie et à l’histoire. Le bac professionnel doit rester une formation de qualité, avec des contenus de cours variés et exigeants. Et non un enchainement de stages sous-payés, entretenant une frontière floue entre formation professionnelle et travail déguisé.

Bien former sa jeunesse, et s’en donner les moyens, sont de véritables choix de société. Or ces filières d’excellence manquent incontestablement de moyens et cette réforme ne saurait aller dans le bon sens pour y remédier.

C’est pourquoi, le Conseil d’administration réuni ce jour :

- Demande au Gouvernement le maintien d’un baccalauréat professionnel permettant à chaque jeune de s’épanouir à travers une formation scolaire émancipatrice.

- Demande au Gouvernement l’ouverture de postes d’enseignants en lycées professionnels et la mise à disposition de moyens adéquats ».

La motion a été adopté à l’unanimité et sera intégrée au procès-verbal du conseil d’administration du lycée.