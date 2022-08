Toulouse - Aigle déploie son nouveau concept de magasin « Escape »

AIGLE DÉPLOIE SON NOUVEAU CONCEPT DE MAGASIN « ESCAPE » À TOULOUSE

C’est en plein cœur du centre historique de la ville rose que la boutique AIGLE a rouvert ses portes jeudi 21 juillet. En collaboration avec le collectif d’architectes CIGUË, AIGLE a imaginé un lieu en phase avec ses engagements pour une mode plus responsable où la végétation et les matériaux naturels font partie intégrante de l’espace de vente.

AIGLE, une marque engagée pour une mode plus durable

Fondée en France en 1853, et aujourd'hui sous la direction de Sandrine Conseiller, Aigle est devenue en décembre 2020 la première grande marque de mode "entreprise à mission" en révélant sa raison d’être « Permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d’autres empreintes que celles de ses pas ».

En rouvrant ses portes le 21 juillet dernier, la boutique de Toulouse est la première des 97 implantées en France à déployer le nouveau concept ESCAPE, amené à être décliné nationalement.

Le nouveau concept de magasin ESCAPE

Le nouveau concept ESCAPE connecte l’expérience magasin AIGLE à la sensorialité de la nature. Les lignes claires jouent avec le bois, le caoutchouc cohabite avec le béton quand la végétation s’empare du mobilier. Chaque détail appelle à la découverte. Du sol au plafond, la nature fait écho à la ville. De l’extérieur à l’intérieur, ESCAPE raconte une histoire d’exploration entre lumière naturelle et sons de gouttes de pluie grâce à la playlist ASMR X AIGLE.

Pour développer ce concept, AIGLE a fait appel aux meilleurs partenaires locaux qui partagent ses exigences. Choix éclairés et savoir-faire français : l’espace reflète l’héritage de la marque autant que son futur. ESCAPE est un lieu destiné à accueillir toute une communauté prête à s’engager pour une mode authentique et, par nature, durable. Une adresse pour voir et ressentir l’impact positif que chacun peut avoir sur la planète.

AIGLE Toulouse en quelques chiffres :

Adresse du magasin : 12 Rue Saint-Antoine du T 31000 Toulouse

Date de la réouverture : 21 juillet 2022

Horaires d’ouverture : Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.

AIGLE c’est aussi :

3 boutiques dans le Sud-Ouest de la France (Toulouse, Arcachon, Montpellier)