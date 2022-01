Europe - Les nouveaux vice-présidents du Parlement Européenn

Mardi, le Parlement a élu ses 14 vice-présidents pour les deux ans et demi à venir.

Neuf vice-présidents ont été élus au premier tour de scrutin et trois au deuxième tour. Les deux derniers sièges ont été pourvus au troisième tour de scrutin.

Résultats du premier tour



Suffrages exprimés: 691

Votes blancs ou nuls: 11

Votes valides: 680

Majorité absolue requise pour être élu: 341

Les vice-présidents nouvellement élus (à la majorité absolue), dans l’ordre dans lequel ils ont été élus, sont:

Othmar Karas (PPE, AT): 536 voix

Pina Picierno (S&D, IT): 527 voix

Pedro Silva Pereira (S&D, PT): 517 voix

Ewa Kopacz (PPE, PL): 467 voix

Eva Kaili (S&D, EL): 454 voix

Evelyn Regner (S&D, AT): 434 voix

Rainer Weiland (PPE, DE): 432 voix

Katarina Barley (S&D, DE): 426 voix

Dita Charanzová (Renew Europe, CZ): 406 voix

Les votes obtenus par les candidats restants étaient les suivants:

Michal Šimečka (Renew Europe, SK): 326 voix

Roberts Zīle (ECR, LV): 322 voix

Nicola Beer (Renew Europe, DE): 315 voix

Dimitrios Papadimoulis (The Left, EL): 299 voix

Heidi Hautala (Verts/ALE, FI): 290 voix

Fabio Massimo Castaldo (NI, IT): 275 voix

Marcel Kolaja (Verts/ALE, CZ): 247 voix

Mara Bizzotto (ID, IT): 173 voix

Lívia Járóka (NI, HU): 169 voix



Résultats du deuxième tour



Suffrages exprimés: 698

Votes blancs ou nuls: 7

Votes valides: 691

Majorité absolue requise pour être élu: 346

10. Michal ŠIMEČKA (Renew Europe, SK): 494 voix

11. Nicola BEER (Renew Europe, DE): 410 voix

12. Roberts ZĪLE (ECR, LV): 403 voix

Les votes obtenus par les candidats restants étaient les suivants:

Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL): 329 voix

Heidi HAUTALA (Vets/ALE, FI): 294 voix

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT): 251 voix

Marcel KOLAJA (Verts/ALE, CZ): 239 voix

Mara BIZZOTTO (ID, IT): 211 voix

Lívia Járóka (NI, HU) avait retiré sa candidature entre le premier et le deuxième tour.

Résultats du troisième tour



Suffrages exprimés: 670

Votes blancs ou nuls: 12

Votes valides: 658

13. Dimitrios Papadimoulis (The Left, EL): 492 voix

14. Heidi Hautala (Verts/ALE, FI): 384 voix

Les votes pour les candidats non-élus étaient les suivants:

Fabio Massimo Castaldo (NI, IT): 247 voix

Mara Bizzotto (ID, IT): 193 voix

Marcel Kolaja (Verts/ALE, CZ) avait retiré sa candidature entre le deuxième et le troisième tour.

Règles électorales



Selon l'article 15 du règlement intérieur du PE, les candidats aux postes de vice-présidents sont désignés sur la même base que pour le Président, c'est-à-dire soit par un groupe politique, soit par un groupe de députés atteignant le seuil bas (un vingtième des députés).

Les 14 vice-présidents sont élus lors du même scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre de candidats retenus est inférieur à 14, un deuxième tour de scrutin est organisé pour les sièges restants, dans les mêmes conditions. Si un troisième vote est nécessaire pour compléter le processus, la majorité simple est suffisante (article 17).

Rôle des vice-présidents



Les 14 vice-présidents et les cinq questeurs forment avec le Président le Bureau du Parlement. Le Bureau établit les règles pour le bon fonctionnement du Parlement. Parmi ses autres responsabilités, il élabore l'avant-projet de budget du Parlement et décide des questions administratives, de personnel et d'organisation.

Outre leur rôle au sein du Bureau, les vice-présidents peuvent, si nécessaire, remplacer le Président pour présider les débats en session plénière et représenter le Parlement lors de cérémonies ou d'actes déterminés.

Lors de l'élection des membres du Bureau, les groupes politiques entendent s’assurer que les vice-présidents et les questeurs reflètent largement la composition numérique des groupes, en tenant compte des résultats de l’élection du Président.