Europe - Communiqué de presse commun des ministères Français et Britannique des affaires étrangère te de la défense

Des consultations bilatérales franco-britanniques de haut niveau se sont tenues aujourd’hui en format « 2+2 » - ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense - dans le cadre, unique en son genre, du traité de Lancaster House de 2010 et fondé sur la convergence des intérêts en matière de sécurité et de défense.

S’inscrivant après la revue stratégique française et la revue stratégique intégrée britannique, conduites toutes deux plus tôt cette année, les ministres ont identifié les grands axes de notre coopération pour les prochaines années, en tenant compte du contexte stratégique.

Ils ont discuté des nouveaux défis de sécurité, dans le domaine cyber en particulier ; nos responsabilités particulières dans la région indopacifique ; et la poursuite de la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique et au Levant où nos forces sont engagées côte à côte.



***

High-level Franco-British bilateral consultations were held today in a "2+2" format of Foreign and Defence Ministers, within the unique framework set by the 2010 Lancaster House Treaty and based on our shared security and defence interests.

Following the French strategic review and the British Integrated Review, both conducted earlier this year, ministers identified the core areas of our cooperation for the coming years, taking into account the strategic context.

They discussed new security challenges, in particular in the cyber domain; our particular responsibilities in the Indo-Pacific region; and the continuation of the cooperation in the fight against terrorism in Africa and the Levant, where our forces are engaged side by side.