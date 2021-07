Montpellier - La Jeune Chambre Économique de Montpellier organise le Youth Africa France Summit

La Jeune Chambre Économique de Montpellier organise le Youth Africa France Summit en amont du Sommet Afrique France, avec le soutien de la Jeune Chambre Économique Française et de JCI Congo. Deux journées d’échanges transverses sur la ville durable et l’entrepreneuriat, les 7 et 9 juillet à Montpellier.

Amandine Verdier, présidente de la Jeune Chambre Économique de Montpellier, s’apprête à recevoir la présidente de la JCE France Diarra Kane et le président de JCI Congo Andy Bemba, à l’occasion du Youth Africa France Summit, que la JCEM organise les 7 et 9 juillet, en préambule au Sommet Afrique France (événement repoussé à l’automne). Cette rencontre inédite concrétise le jumelage signé en 2020 entre la Jeune Chambre Économique Française et JCI Congo.

Durant deux jours, les membres JCI et des experts échangeront sur des thématiques phares pour les JCE en France, et essentielles pour les JCE africaines : la ville durable et l’entrepreneuriat. La journée du 7 juillet, consacrée à la ville durable, se déroulera à la Maison des relations internationales, en présence notamment de l’ambassadeur du Congo en France. Elle traitera de la gestion et de l’approvisionnement des ressources ainsi que de la place du numérique dans la ville durable. Le programme du 9 juillet est co-construit avec Leader Montpellier et Occitanie, la CCI Hérault, la Chambre Professionnelle du Conseil et les associations 10000 codeurs et Je M’Engage pour l’Afrique, avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole. Diarra Kane, présidente de la Jeune Chambre Économique Française, ouvrira les travaux consacrés à l’entrepreneuriat en France et en Afrique qui se dérouleront à Montpellier Business School. L’ensemble des ateliers et tables rondes apportera de la matière pour la rédaction d’un futur livre blanc. La JCE de Montpellier clôturera cet événement avec une rencontre interne, des « Joutes et débats » prévus le samedi 10 juillet en matinée.



Le programme du Youth Africa France Summit

Le 7 juillet à la Maison des relations internationales, à Montpellier, de 9h à 18h • « L’Afrique en débat », trois tables rondes sur la ville durable.

En présence de : Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo (Brazzaville), Eusèbe Agbangla, ambassadeur du Bénin, André-Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun, Sylvain Itte, ambassadeur, envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique, Sira Sylla, députée de Seine-Maritime, Aché Coelo, sociologue et cinéaste, Conseil présidentiel pour l’Afrique, Amandine Verdier, présidente JCE de Montpellier et Andy Bemba, président JCI Congo.

Discours et tribune de 9h30 à 11h30.

1. La co-participation pour une meilleure gestion urbaine (12h-13h30)

Cocktail déjeunatoire et networking (13h30-14h30)

2. La gestion et l’approvisionnement des ressources (14h30-16h)

Catherine Baron, professeure des universités (Sciences Po Toulouse, LEREPS)

Association Electriciens Sans Frontières

3. La place du numérique dans la ville durable (16h30-18h)

Ines Leonarduzzi, directrice générale de l’ONG Digital for the Planet

Mohammed Boumediane, fondateur de Ziwit

Douglas Mbiandou, association 10000 codeurs

Le 9 juillet à Montpellier Business School de 9h30 à 18h • « Entreprendre : Les clés pour un business réussi avec l’Afrique ». Trois ateliers d’appui au développement d’entreprises entre l’Afrique et la France, en partenariat avec LEADER MONTPELLIER et LEADER OCCITANIE.

En présence de Diarra Kane, présidente de la Jeune Chambre Économique Française.

Discours d’ouverture (9h30-10h)

1. La création d’entreprise (10h30-12h)

Cocktail déjeunatoire et networking (12h-14h)

2. La maturation de l’entreprise (14h-15h30)

3. La PME française et africaine.

Clôture (17h30-18h)