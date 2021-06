Montpellier - Stage Real Madrid à Montpellier du 2 au 6 août !

La Fundacion Real Madrid Clinic organise un stage de cinq jours ouvert à tous. L’occasion pour tous les amateurs de foot de 6 à 17 ans de venir s’inscrire, et de bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de formation.

Le FC Armissan accueillera donc un stage Real Madrid à partir du 12 juillet prochain. A cette occasion, de jeunes Audois pourront ainsi suivre des entraînements pensés et élaborés par des scientifiques du sport, eux-mêmes formés au centre de formation du Real Madrid La Cantera. Avec du matériel à la pointe de la technologie, les jeunes stagiaires seront ainsi intégralement pris en charge le temps de cette semaine afin de les confronter aux méthodes d’entraînement du plus haut niveau.

A l’issue du stage, une analyse individuelle de chaque participant sera effectuée avec toutes les données recueillies, afin d’étudier la performance sportive et le comportement social. Les participants recevront également un ensemble complet officiel, ainsi qu’un ballon et une gourde du club.

L’AS Celleneuve (Stade louis combette ,Rue du Pilory 1756 , 34080 Montpellier) accueillera donc un stage Real Madrid à partir du 2 août prochain. A cette occasion, de jeunes Montpelliérains pourront ainsi suivre des entraînements pensés et élaborés par les entraîneurs du centre de formation du Real Madrid La Cantera. Avec du matériel à la pointe de la technologie, les jeunes stagiaires seront ainsi intégralement pris en charge le temps de cette semaine afin de les confronter aux méthodes d’entraînement du plus haut niveau.

Je m'inscris au stage !

A l’issue du stage, une analyse individuelle de chaque participant sera effectuée avec toutes les données recueillies, afin d’étudier la performance sportive (qu'ils pourront voir sur l'application Fundacion Real Madrid). Les participants recevront également un ensemble complet officiel, ainsi qu’un ballon et une gourde du club.

De même, après délibération et en fonction des résultats des participants, certains pourront être invités à participer à la finale nationale de tous les stagiaires de France, et à la suite de cette finale, les plus chanceux seront alors invités pour passer un week-end dans la capitale espagnole, pour disputer des matchs au sein du mythique stade Santiago Bernabeu.

Pour s’inscrire, cela se passe uniquement sur le site de la Fundacion Real Madrid Clinic :

https://frmclinics.fr/stage-football-2021/france/clinics/a.s-celleneuve-02.08.2021-06.08.2021

Les 30 premiers bénéficieront d’un prix réduit de 289€* la semaine, puis de 319€* pour les autres. Inscriptions jusqu’au 19 juillet dernier délai.

*Le prix comprend :

– stage de football d’une semaine ;

– repas du midi ;

– entraîneurs licenciés / formés à Madrid ;

– tenue Adidas complète ;

– gourde

– petit sac de sport ;

– week-end à Madrid (pour les gagnants uniquement).

Cliquez ici pour plus d'informations sur ce stage