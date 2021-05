Millau - 50ème Bourse internationale minéraux fossiles Millau 2021

50ème Bourse internationale minéraux fossiles Millau 2021

La 50ème édition de la bourse internationale aux minéraux et fossiles et échanges se déroulera du 23 au 25 juillet prochains au Parc de la Victoire et dans la salle des fêtes de Millau, avec cette année des conférences et une exposition de prestige consacrée aux collections des fondateurs de cette belle bourse.

A découvrir absolument!

Plus de 230 exposants professionnels ou amateurs vous proposeront : un voyage unique à la découverte des joyaux de la terre : minéraux, fossiles, pierres taillées, bijoux.

Les visiteurs : collectionneurs, passionnés ou simples curieux pourront admirer et acquérir ces merveilles de la nature, avec un large choix de pierres brutes (minéraux et cristaux), taillées (gemmes), fossiles, météorites.

C’est une immersion totale dans un monde fascinant, où l'émerveillement est garanti grâce à la diversité des pierres proposées sous toutes les formes et couleurs. Chaque minéral est unique et ses caractéristiques permettent d’en apprendre davantage sur la géologie de notre planète.

Pour les amoureux des bijoux, ce sera une excellente occasion de découvrir les créateurs qui subliment les gemmes et en font des pièces uniques et originales.

Atelier pour enfants

Daniel Casteill, aquarelliste, présentera ses carnets de voyage et peindra sur aquarelle des minéraux et fossiles.

Restauration et buvette sur place

Parking gratuit

Horaires :

Vendredi et Samedi de 9h à 19h (avec dès samedi, une bourse aux échanges)

Dimanche de 9h à 18h

Tarif :

Entrée 4 euros

Gratuit moins de 18 ans

Lieu :

Parc de la victoire

Avenue Charles de Gaulle

12100 Millau

Facebook: https://www.facebook.com/kristalia.millau

Instagram : https://instagram.com/kristaliamillau